Ultrafijnstof als ‘sluipmoordenaar’ die beteugeld moet worden: dit moet je weten

Wil de Provincie Noord-Holland een vuist kunnen maken in de aanpak van de slechte luchtkwaliteit in de IJmond, dan staat (Europese) normering van ultrafijnstof bovenaan de lijst om verschil te kunnen maken. Het Longfonds markeert de urgentie ervan. Maar waarom is dit zo belangrijk?

Bij het ophangen van de was vegen inwoners van de IJmond van oudsher eerst de waslijn schoon. De opgeveegde substantie - meestal zwart van kleur - wordt ook wel grofstof genoemd. Minder bekend is de zogeheten ultrafijnstof: onzichtbare uitstoot die afkomstig is van onder meer industrie, wegverkeer en scheepvaart die tot diep in je longen kan doordringen. Er zijn grote zorgen over de effecten van ultrafijnstof op de gezondheid, niet in de laatste plaats in de regio IJmond.

Tot frustratie van de gedeputeerde van Noord-Holland, Jeroen Olthof, zijn er geen regels voor concentraties ultrafijnstof in de lucht. Evenmin voor de uitstoot van de opeenstapeling van giftige en kankerverwekkende stoffen. Ook wel de ‘cumulatie van zeer zorgwekkende stoffen (ZZS)’ genoemd. Olthof heeft het Rijk gevraagd om hier een prioriteit van te maken.



Wat is ultrafijnstof nu eigenlijk? Bekijk het in deze korte video: