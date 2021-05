Staatssecretaris geeft toe: 'Toezicht op Tata Steel niet effectief geweest'

Het toezicht op staalfabriek Tata Steel heeft de afgelopen jaren gefaald. Dat stelt demissionair staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat, D66) in een interview met NH Nieuws over de aanpak van de luchtverontreiniging in de IJmond. "Als we kijken naar het toezicht op Tata Steel, dan zie je een beleid dat niet effectief is geweest."

Inmiddels staat het vast: mensen in de IJmond worden ziek van de slechte lucht. Opnieuw joeg de uitkomst van een RIVM-onderzoek de inwoners van de IJmond schrik aan. Eerder werd ook al bekend dat op sommige plekken in Beverwijk en IJmuiden longkanker tot wel vijftig procent vaker voorkomt dan in de rest van Nederland. Hoewel een direct verband door het RIVM niet werd gelegd, zijn de ogen vooral gericht op de grootste vervuiler in het gebied: Tata Steel. Heeft de overheid gefaald? Hoe heeft het zover kunnen komen dat mensen letterlijk ziek worden van de lucht in de IJmond? Zijn er lessen te trekken? En belangrijker: is de overheid wel in staat om de inwoners voldoende te beschermen? NH Nieuws sprak met de bestuurders die Tata Steel moeten controleren: de staatssecretaris, de gedeputeerde van de provincie en de wethouder van de gemeente Velsen. In drie afleveringen gaan zij in op prangende vragen. Vandaag: heeft het toezicht gefaald? Bekijk hieronder de opvallende antwoorden van de drie bestuurders op die vraag

Tata Steel liet eerder in een reactie weten al hard te werken aan maatregelen die de impact op de omgeving verder verminderen. Zo maakte Tata Steel eind maart bekend om samen met het Rijk de verduurzaming van het bedrijf aan te pakken. Een van de oplossingen zal zijn om de CO2 die wordt afgevangen op te slaan in lege gasvelden in zee. Het staalbedrijf wil 300 miljoen euro uittrekken om de overlast aan te pakken. Wat ze precies gaan doen is nog onduidelijk. Het pakket aan maatregelen wordt binnenkort bekendgemaakt.

NH Nieuws sprak in een drieluik met de bewindspersonen uit drie bestuurslagen: demissionair staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat), gedeputeerde Jeroen Olthof (Noord-Holland) en wethouder milieu in Velsen, Sebastian Dinjens. Zaterdag en maandag gaan zij in op meer vragen over de rol van de overheid in de toekomst en toezicht op Tata Steel.