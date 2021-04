RIVM-onderzoek: IJmonders ‘significant vaker’ ziek

Inwoners van de IJmond kampen met veel meer gezondheidsklachten dan op andere plekken in Nederland. Dat blijkt uit onderzoek van het RIVM. IJmonders hebben vaker last van acute klachten als hoesten, benauwdheid of prikkelende ogen. Ook komen hartklachten, diabetes en longkanker vaker voor dan in vergelijkbare gebieden.

Het onderzoek geeft géén antwoord op de vraag wat de oorzaak van de gezondheidsklachten is. Wel geeft het RIVM aan dat in de omgeving van Tata Steel hogere concentraties fijnstof worden gemeten.

De gezondheidsorganisatie wijst erop dat ‘in potentie’ de aanwezigheid van Tata Steel, maar ook het wegverkeer en de scheepvaart, van invloed is op de gezondheid. “Maar ook persoonlijke factoren zoals leefstijl en beroep spelen een rol in de ontwikkeling”, valt te lezen in het rapport. Een vervolgonderzoek zou meer duidelijkheid moeten geven.

Longkanker

Voor het onderzoek heeft het RIVM heeft onder meer data van huisartsen vergeleken. Daaruit blijkt dat onder meer diabetes, hartaandoeningen en longkanker in de IJmond ‘significant vaker’ voorkomt dan in vergelijkbare gebieden met industrie elders in het land.

Aanleiding voor het onderzoek waren de grafietregens die Wijk aan Zee een tijd lang in zijn greep hield. Na druk van bewoners en drukbezochte bewonersbijeenkomsten werd er een onderzoek toegezegd.

Brandbrief

De provincie Noord-Holland lijkt in een reactie niet verrast door de resultaten van het onderzoek. “Dit rapport bevestigt het beeld dat inwoners al jaren hebben. We erkennen de zorgen van onze inwoners”, aldus gedeputeerde Jeroen Olthof namens de provincie en de gemeentes in de IJmond. In een brief aan de regering in Den Haag roepen zij vanmiddag op tot ‘scherpere regelgeving’.

