RIVM begint groot onderzoek naar schadelijke uitstoot in de IJmond

VELSEN - Het RIVM gaat een uitgebreid onderzoek doen naar de gezondheid in de IJmond. De provincie Noord-Holland en de gemeenten Velsen, Heemskerk en Beverwijk (waaronder Wijk aan Zee valt) hebben daar opdracht voor gegeven.

Het onderzoek is een vervolg op de inspectie van de glinsterende grafietregens die met name in Wijk aan Zee neerdwarrelen. In het najaar van 2018 werd vastgesteld dat hier mangaan, lood en vanadium in zit. Het RIVM kwam daarmee naar buiten tijdens een emotionele bewonersbijeenkomst in de Moriaan in Wijk aan Zee.

Mangaan, lood en vanadium zijn vooral schadelijk voor kinderen. De grafietregens ontstaan bij de verwerking van slak bij Harsco Metals op het terrein van Tata Steel. Slak is een restproduct in de staalproductie. Tevreden De presentatie van het rapport in 2018 leidde tot angst bij de lokale bevoking. Er klonk meteen een luide roep om een breder en diepgaander onderzoek naar zowel grof- als fijnstof in de gehele IJmond. Dat dat er nu komt, stemt de Dorpsraad Wijk aan Zee tevreden. De Dorpsraad werd door Linda Valent vertegenwoordigd in de klankbordgroep die het vervolgonderzoek mede heeft voorbereid.

Dorpsraad-voorzitter Vera van Waardenburg: "We zijn heel blij dat de adviezen één op één zijn overgenomen. Dat er schadelijke stoffen in de grafietregens zat, is evident. Dat er nu ook monsters worden genomen op meerdere momenten en lokaties en dat zowel grof- als fijnstof wordt onderzocht, is heel belangrijk." Er zullen zowel buiten als binnen metingen plaats vinden.

Het aantal inwoners van de IJmond dat longkanker krijgt, ligt gemiddeld gezien hoger dan in de rest van Nederland. Van Waardenburg: "Misschien wordt nu wel aangetoond dat een en relatie is."

Tata Steel is bezig met het afwerken van een meerstappenplan dat moet leiden tot minder milieu-overlast. Een van de maatregelen is de bouw van een zogeheten grafiethal. Die is klaar, maar kan door de coronacrisis nog niet worden opgeleverd.

Externe specialisten die Tata Steel-personeel moeten instrueren over de werkzaamheden in de hal kunnen niet naar Nederland komen. Zodra de reisbeperkingen zijn opgeheven, wordt de hal in gebruik genomen.