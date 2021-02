Advocaat Ficq's telefoon roodgloeiend voor steun aangifte Tata, maar er is ook twijfel

IJMUIDEN - Inmiddels hebben 'al meer dan 300 mensen' zich gemeld en blijft haar telefoon rinkelen. Advocaat Bénédicte Ficq doet namens omwonenden en stichtingen aangifte tegen Tata Steel en kan rekenen op veel publiciteit en steun. Dorpsraad Wijk aan Zee twijfelt nog of zij zich ook zullen aansluiten.

NH Nieuws

Ficq, die een aantal jaar eerder aangifte deed tegen de tabaksindustrie namens een longkankerpatiënt, klaagt het staalbedrijf aan wegens het 'opzettelijk vervuilen van de omgeving en het moedwillig schaden van mens en dier'. "Juist nu is het belangrijk om onze krachten te bundelen, er is lang gewacht en versnipperd gewerkt", vindt Ficq. "We moeten een vuist maken tegen Tata Steel. Er gebeurt gewoon meer dan onvoldoende om de effecten van de luchtverontreiniging, veroorzaakt door Tata, vaak in strijd met de regels, aan te pakken. Dan grijp je naar het ultieme remedium, het strafrecht." Waar stichtingen Frisse Wind en Duinbehoud zich achter de aangifte hebben geschaard, is de Dorpsraad Wijk aan Zee nog in dubio en willen eerst met elkaar om de tafel. Ondanks dat zij zich al jaren inzetten voor een schonere omgeving en de rol die Tata Steel daarin speelt, vragen ze zich af of de juridische weg de juiste is. Zelfde doel "Wij strijden als dorpsraad net als Frisse Wind voor een betere gezondheid in de IJmond. We steunen het doel van deze aangifte, we strijden uiteindelijk voor hetzelfde doel", aldus Hans Dellevoet van Dorpsraad Wijk aan Zee. Tekst gaat door onder de video

Advocate doet aangifte tegen Tata Steel - NH Nieuws

Ondanks hun steun voor het initiatief twijfelt de dorpsraad nog of zij zich moeten aansluiten bij Ficq en de andere organisaties. "Wij willen graag aan tafel blijven zitten bij Tata, het overleg met hen moet niet stoppen. Wanneer wij ons aansluiten bij deze aangifte, zou dat wel het gevolg kunnen zijn", vermoedt Dellevoet. Dellevoet geeft aan dat de dorpsraad binnen afzienbare tijd bijeen zal komen en zich zal beraden of ze zich als één partij aansluiten bij de aangifte van Ficq. "Onze rol in deze als dorpsraad is nog niet duidelijk, voor nu is aangifte doen voor elk lid een persoonlijke zaak." Dellevoet vindt het moedig van de inwoners uit zijn dorp die aangifte gaan doen. Tekst gaat verder onder de video

Dorpsraad-bestuurslid Hans Dellevoet vindt het niettemin moedig van de mensen die aangifte hebben gedaan - NH Nieuws

Stichting Frisse Wind is onlangs opgericht vanuit een groep bezorgde ouders uit de regio Kennemerland, Stichting Duinbehoud is een onafhankelijke landelijke organisatie voor de bescherming van de duinen. Het doel van beide stichtingen is hetzelfde, de beweegredenen net iets anders. "Frisse Wind heeft haar focus liggen op de gezondheid van mensen, onze invalshoek is het belang van planten en dieren", legt directeur Marc Janssen van Duinbehoud uit. "Vergeet niet, als de menselijke gezondheid door de chemische uitstoot in het geding komt, dan heeft dit ook invloed op de gezondheid van dieren", stelt Janssen. "Maar veldmuizen, vossen, reeën en konijntjes kunnen niet klagen."

Het is vooral de tijdshorizon die Tata Steel zichzelf geeft dat Janssen absoluut niet vindt kloppen. Het staalbedrijf heeft zichzelf als doel gegeven om de stikstofuitstoot en de milieuverontreiniging terug te dringen voor 2050. "Het is al sinds de jaren 80 duidelijk dat Tata Steel in IJmuiden een enorm grote stikstofuitstoot heeft, dus nog dertig jaar om dit terug te dringen vinden wij echt veel te traag. Bedenk ook dat de stikstof uitstoot van Tata Steel net zo groot is als 600 agrarische bedrijven samen. Dus als die moeten veranderen, dan moet Tata Steel dat zeker", aldus Janssen. Ook aangifte tegen Harsco Naast Tata Steel zal er ook aangifte worden gedaan tegen slakverwerker Harsco, die op hetzelfde industrieterrein zit. Harsco verwerkt restproducten van Tata, en was van 2016 tot 2019 verantwoordelijk voor de geruchtmakende grafietregens in Wijk aan Zee en IJmuiden. Ficqs daadwerkelijke aangifte volgt pas over enkele weken, ze wil eerst andere belanghebbenden de kans geven om zich bij de aangifte aan te sluiten.

Reactie Tata Steel "We hebben in de media het bericht gelezen over het voornemen om aangifte te doen tegen Tata Steel. We streven er naar om de impact van onze bedrijfsprocessen op de omgeving tot een minimum te beperken en investeren daarin honderden miljoenen euro’s. Wij handelen naar eer en geweten. Wij hechten er waarde aan om altijd in gesprek te gaan met de omgeving en nemen de zorgen van onze buren zeer serieus." Ariane Volz, woordvoerder Tata Steel