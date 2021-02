Aangifte tegen Tata Steel om 'moedwillig schaden gezondheid mens en dier'

"Het is niet mijn doel om Tata Steel achter de tralies te krijgen", zegt Ficq in een reactie tegen NH Nieuws, "maar wel dat door de strafrechter wordt bevestigd dat het crimineel is wat Tata doet."

Ze vervolgt: "Ik hoop dat ik met mijn strafrechtelijke kennis en de feiten die ik verzamel het OM kan overtuigen van vervolging voor het opzettelijk vervuilen van omgeving voor de mensen die daar wonen."

Frisse Wind

Frisse Wind.nu, één van de stichtingen namens wie Ficq de aangifte doet, schrijft op haar website dat ze 'alle hoop op een bestuursrechtelijke oplossing is verloren en daarom een beroep doen op het enige recht dat nog niet is ingezet: het strafrecht." Een andere club die zich inmiddels achter Ficqs aangifte heeft heeft geschaard is de Stichting Duinbehoud.

"Als aangevers hebben we één ding gemeen", schrijft Frisse Wind op haar site. "We zijn belanghebbende en maken ons grote zorgen over het effect van de uitstoot op onze omgeving en onze gezondheid."

'Onorthodoxe stappen'

Onlangs ging NH Nieuws in Wijk aan Zee in gesprek met de Frisse Wind.nu. Secretaris Sanne Walvisch zei toen 'dat er steviger, strakker en urgenter moet worden opgetreden tegen Tata Steel'. De petitie was op dat moment al 450 keer ondertekend, maar Walvisch kondigde alvast 'onorthodoxe' stappen aan.