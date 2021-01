'Omgevingsdienst schiet tekort in toezicht Tata Steel, buren voelen zich niet gehoord'

IJMUIDEN - De klachten die omwonenden van Tata Steel de afgelopen jaren over het staalbedrijf hebben geuit zijn onvoldoende serieus genomen. Dat is een van de conclusies van een onafhankelijk onderzoek van de Randstedelijke Rekenkamer, die in opdracht van de provincie de vergunningverlening en het toezicht op Tata Steel onder de loep nam.

Uit het onderzoek blijkt dat de vergunningverlening, het toezicht en de handhaving tekortschieten. Dat mag vooral de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied zich aanrekenen, want die organisatie is verantwoordelijk voor die taken.

Het toezicht wordt 'op hoofdlijnen' goed uitgevoerd, zegt directeur Ans Hoenderdos van De Randstedelijke Rekenkamer tegen EenVandaag. "Maar dat is niet genoeg, er zijn nog structurele verbeteringen nodig."

'Maatschappelijke onrust'

"Hoewel de omgevingsdienst grotendeels de verplichte stappen doorloopt, volstaat de uitvoering van deze taken niet in de huidige situatie, waarbij sprake is van maatschappelijke onrust", aldus de rekenkamer in het rapport.

