Nieuwe grafiethal Tata Steel krijgt smoel: bouw ligt op schema

VELSEN-NOORD - De nieuwe grafiethal op het terrein van Tata Steel begint vorm te krijgen. Voor het eerst sinds in mei dit jaar de schep de grond in ging, zijn de contouren vanaf de openbare weg zichtbaar. April volgend jaar moet de hal klaar zijn.

De hal moet een deel van de milieu-overlast, veroorzaakt door de staalgigant, tegengaan, vooral de grafietregens. Het stof heeft de kans in met name Wijk aan Zee neer te dwarrelen doordat het proces waarbij het vrijkomt in de open lucht plaats vindt. Met de bouw van de nieuwe fabriekshal gaat dit straks indoor gebeuren. Dit neemt een deel van de problemen weg, maar niet alle.

Toch is Wijk aan Zeeër Mia van der Meij erg te spreken over het initiatief van Tata Steel en haar partner Harsco. Ze hoopt dat ze straks weer in haar tuin kan zitten zonder eerst alle roet te hoeven weg wegen. "Ik vind de overlast heel vervelend, maar de eerlijkheid gebiedt me te zeggen dat het vroeger erger was. Met de bouw van deze hal zet Tata Steel een stap in de goede richting. Ik ben er blij mee."