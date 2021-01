Nieuwe milieustichting wil vuist maken tegen Tata: "Steviger en strakker optreden"

WIJK AAN ZEE - 'Frisse Wind Nu' is de naam van een nieuwe milieustichting die zich ernstig zorgen maakt over de gezondheid van kinderen die opgroeien in de omgeving van Tata Steel. Twee moeders en een vader uit Wijk aan Zee vormen het hart van de stichting. Frisse Wind Nu ging van start met een petitie die nu 450 keer is ondertekend. "Er moet steviger, strakker en urgenter worden opgetreden tegen Tata Steel", zegt secretaris Sanne Walvisch.

Stichting Frisse Wind Nu - NH Nieuws

Frisse Wind wil een gezonde leefomgeving waarbij het belang van bedrijven en met name Tata Steel niet ten koste gaat van de gezondheid van omwonenden. In de buurt van de staalfabriek komt kanker gemiddeld genomen vaker voor dan in de rest van het land. Grote boosdoener is cokesfabriek 2, een fabrieksonderdeel waar steenkool wordt omgezet in cokes. "Die moet eigenlijk zo snel mogelijk dicht", aldus Sanne Walvisch, die baalt van de stof- en stankoverlast in haar woonplaats Wijk aan Zee. "Je hoort inderdaad wel eens dat mensen zeggen dat we niet zo moeten zeuren. Tegen hen zou ik willen zeggen: kom een weekje in mijn huis wonen als het weer zo erg stinkt."

Quote "Tata Steel is belangrijk voor de werkgelegenheid, maar het moet wel op een verantwoorde manier gebeuren" Sanne Walvisch, secretaris

Walvisch wil voorkomen dat de indruk wordt gewekt dat Frisse Wind Nu wil dat de staalfabriek verdwijnt. "Zeker niet, de werkgelegenheid is erg belangrijk, vooral in deze tijd. Maar het moet wel op een verantwoorde manier gebeuren. Verantwoord voor de werknemers, want zij werken ook in de rotzooi, én verantwoord voor de regio." Dorpsraad

Met de Dorpsraad en de stichting IJmondig zijn er al twee belangengroepen die strijden voor schonere lucht. Walvisch roemt het werk van beide stichtingen. "Maar de Dorpsraad richt zich echt op de leefbaarheid in Wijk aan Zee en IJmondig is er voor de IJmond. Onze achterban is breder dan dat." Tekst gaat door onder de video

FrisseWind - NH Nieuws

De nieuwe stichting wil social media veel meer inzetten om een vuist te kunnen maken tegen Tata Steel. "Met name de petitie is op dit moment belangrijk. Daarnaast bereiden we ons voor op onorthodoxe stappen." Welke dat zijn, wil ze nog niet kwijt.

Reactie van Tata Steel Een woordvoerder van Tata Steel zegt dat het staalbedrijf altijd in gesprek gaat met mensen uit de omgeving, dus ook met de nieuwe stichting. “We werken liever sámen aan oplossingen. Als groot industrieel bedrijf dichtbij een bewoond gebied, zijn wij ons zeer bewust dat we alles op alles moeten zetten om overlast te voorkomen. Zo hebben we onlangs extra investeringen van 300 miljoen euro aangekondigd om de overlast voor de omgeving verder te verminderen. Daarnaast verminderen we samen de overlast voor onze buren met de onlangs gelanceerde campagne ‘Ik zeg stop en neem actie’. We wijzen alle medewerkers erop wat ons werk kan betekenen voor de omgeving en wat wij er zelf aan kunnen doen. Ook gaan we altijd in gesprek met de mensen uit de omgeving en werken we liever samen aan oplossingen.”