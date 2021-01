Zweedse SSAB ziet af van overname Tata Steel

"We hebben Tata Steel IJmuiden heel nauwkeurig geëvalueerd en hebben geconcludeerd dat een overname om technische redenen moeilijk zou zijn. We hebben niet voldoende zekerheid dat we ons industriële plan snel genoeg kunnen implementeren met de technische oplossingen waar we voorkeur voor hebben. We kunnen Tata Steel IJmuiden niet in lijn brengen met onze duurzame strategie zoals we dat graag willen", zegt Martin Lindqvist, Directeur van SSAB.

"De synergieën die we zagen in de transactie wogen niet op tegen de kosten en investeringen die nodig zouden zijn voor de gewenste transformatie. Dit betekent dat over het geheel gezien, de transactie niet aan onze financiële verwachtingen zou voldoen", voegt hij toe.

SSAB leidt de transformatie van de staal industrie tot groene productie. Het doel van de groep is om de eerste in de wereld te zijn, in 2026, om fossiel-vrij staal naar de markt te brengen en om een fossiel-vrij bedrijf te zijn in 2045.