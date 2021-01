'Aandeelhouders SSAB sceptisch over overname Tata, gesprekken desondanks in volle gang'

IJMUIDEN - Hoewel de overnamegesprekken tussen Tata Steel en de Zweeds-Finse staalbedrijf SSAB nog in volle gang zijn, lijken er vanuit de kant van SSAB strubbelingen te zijn ontstaan. Haar twee grootste aandeelhouders zijn sceptisch over een mogelijke overname van de Hoogovens, zo meldt de Zweedse krant Dagens Industri .

Ook de Zwitserse bank Credit Suisse twijfelt of dit het juiste moment voor SSAB is voor een dusdanig grote overname. Volgens de Zwitsers zou een mogelijk overname van de Hoogovens een risico vormen voor de strategie van SSAB voor 'groen staal'.

Half november kwam naar buiten dat het moederconcern van Tata Steel in India onderhandelt met SSAB over de verkoop van de Nederlandse tak, dat eind november door bankiers werd getaxeerd op tussen de 7 en 8 miljard dollar (tussen de 6 en 7 miljard euro).

Doordat SSAB alleen interesse heeft in de Nederlandse tak, wordt de fabriek in IJmuiden juridisch losgekoppeld van de Britse tak. Dit proces is inmiddels in volle gang, wat de gevolgen zouden zijn als de overname onverhoopt niet doorgaat maar de loskoppeling wel, is nog onbekend.

Of de tegenstand van Industrivarden en LKAB een doorslaggevende rol zullen hebben bij de onderhandelingen is onduidelijk. Een woordvoerder van Tata Steel Europe laat aan NH Nieuws weten dat de gesprekken met SSAB momenteel gaande zijn, maar dat ze verder niet ingaan op speculaties.

NH Nieuws is nog in afwachting van een reactie van SSAB.