Nieuwe voorzitter Centrale Ondernemingsraad Tata Steel: "Nu de goede afslag nemen"

IJMUIDEN- Cinta Groos is de opvolger van Frits van Wieringen als voorzitter van de Centrale Ondernemings Raad (COR) van Tata Steel. Dat medezeggenschapsorgaan beleefde in 2020 roerige tijden met estafettestakingen en protestacties, waarmee werd voorkomen dat er 900 banen bij het bedrijf verloren gingen. In 2021 staat Tata Steel voor ingrijpende koerswijzigingen. Na de 'bevrijding' van Tata Steel in Wales komt 'IJmuiden' op eigen benen te staan en is daarmee een interessante overnamekandidaat voor het Zweedse SSAB, dat openlijk flirt met Tata Steel. "We staan op een kruispunt", zegt Cinta Groos. "Het gaat er om de juiste weg in te slaan."

NH Nieuws legt de nieuwe voorzitter van de Centrale Ondernemings Raad zes stellingen voor. Je stapt in op het moment dat het personeel een belangrijke slag heeft gewonnen. Door historische stakingen, de eerste sinds 1991, zijn 900 banen gered. Zo onrustig als 2020 was, een jaar bovendien waarin de kritiek op het milieubeleid van Tata Steel heviger was dan ooit, wordt het nooit meer. "Dat durf ik niet te zeggen. Het is namelijk ook nu nog best onrustig. Zo weet niemand hoe de ontvlechting met Tata Steel in Wales tot stand gaat komen. We wachten op de adviesaanvraag. Wel is er op het personele vlak rust dankzij de verlenging van het werkgelegenheidspact tot 2026. En we zijn natuurlijk ook benieuwd hoe Tata Steel een eventuele overname door SSAB vorm gaat geven." Bekijk hieronder de reportage die NH Nieuws maakte naar aanleiding van de staking.

Voor iemand met een vakbondshart is het voorzitterschap van de Centrale Ondernemingsraad (COR) een droombaan. "Zo zou ik het niet willen noemen. Het is wel heel boeiend en ik zie het ook als een belangrijke functie. Dat komt ook door de periode waar we in zitten: de ontvlechting met Tata Steel Wales en de mogelijke overname door SSAB. We staan op een kruispunt. Welke kant gaan we op? De COR speelt daar een belangrijke rol in. Ja, het is een baan waarin je veel vergadert. Of dat mij ligt? Niemand die het graag doet. Maar als het effectief is, vind ik het prima. Mensen bij elkaar brengen, kan niet zonder in gesprek te zijn."

Het is goed dat er nu een vrouw aan het hoofd staat van de COR. "Eens. Er werken nog altijd veel minder vrouwen dan mannen in ons bedrijf. Dan is het goed dat de minderheid vertegenwoordigd wordt in de persoon van de voorzitter van de COR. Voor sommige mensen is het misschien wennen dat een vrouw voorzitter is. Mannen in technische bedrijven weten vaak niet beter dan dat ze met mannen werken. Dat heb ik wel gemerkt in mijn baan bij customer technical services. Daar heb ik het wel eens meegemaakt met klanten die mij niet kenden en bij het horen van een vrouwenstem door de telefoon dachten dat ze de secretaresse aan de lijn hadden. Dat is nog steeds de perceptie van veel mensen: dat in technische beroepen alleen mannen werken. Ook als voorzitter van de COR gaat het er niet om of je man of vrouw bent. Je moet kundig zijn. Dat is de eerste voorwaarde." Tekst gaat verder onder de video.

De ontvlechting met Tata Steel in Wales is een zegen voor het bedrijf. "Ik denk dat er een positieve werking van kan uitgaan. Maar het is complex. Door de samensmelting destijds met British Steel (wat leidde tot Corus, dat in 2007 veranderde in Tata Steel) is een Europese constructie opgezet. Daar zit overhead en die moet echt minder. Dat roepen wij al jaren. Tata Steel Nederland heeft, op een enkel jaar na in de crisis, altijd winst gemaakt. Dat kun je van de UK niet zeggen. Het is dus goed dat we ervan loskomen. Ik heb de hoop dat we een plattere organisatie worden waarin niet langer de aandeelhouders het voor het zeggen hebben."

Sinds 1990 bij Hoogovens Cinta Groos (58) is in 1990 bij Koninklijke Hoogovens komen werken. Vanaf dat moment is ze actief in de vakbond FNV. In 1991 was ze erbij toen gestaakt werd voor onder andere een betere garantieregeling, kinderopvangregelingen, arbeidstijdverkorting en een aanvulling op de wao-uitkering. De werktuigbouwkundige begon haar loopbaan bij het research-laboratorium. Na een functie als technoloog bij de afdeling verpakkingsstaal en operationeel manager van de walsstraat van de DSP, kwam ze in 2003 bij de afdeling customer technical services. Sinds 2008 is ze actief in het interne overleg (OR en COR).

Tata Steel steekt honderden miljoenen in aanpassingen om de lucht in de omgeving schoner te maken. Onder meer door cokesfabriek 2 op te lappen. Maar om echt een stap te maken op het gebied van milieu moet het bedrijf investeren in het fabriceren van staal op basis van waterstof. Dan kan de zeer milieubelastende cokesfabriek 2 op slot. "Je moet een onderscheid maken tussen de korte en de lange termijn. Het is goed dat Tata Steel op korte termijn veel geld investeert in het opknappen van de fabrieken. Je moet kijken of je de overlast voor de omgeving kan minimaliseren. Maar in het produceren van staal ben je nooit klaar met verbeteringen. Op de lange termijn moet je kijken hoe je groen staal op basis van waterstof kan maken. Het is het één doen en het ander niet laten."

Een overname door het Zweedse SSAB biedt Tata Steel IJmuiden dé kans weer baas in eigen fabriek te worden en geeft uitzicht op een groene toekomst. "Ja, het kan goed uitpakken voor ons, als tenminste de goede afspraken worden gemaakt. Ik zou er voorstander van zijn om in IJmuiden een eigen eenheid te worden binnen SSAB. Dat past in ons streven naar meer zelfstandigheid en niet meer afhankelijk zijn van beleid op afstand. Daarnaast levert overname op termijn voordelen op als het gaat om milieu. Daar zijn ze ver mee in Zweden. Ze hebben een proeffabriek gebouwd waar in de toekomst staal op basis van waterstof moet worden geproduceerd. Duurzaamheid staat daar hoog op de agenda. Daar kunnen wij voordeel van hebben. Bij Tata Steel wordt weliswaar werk gemaakt van Hisarna (een manier van staal maken waarbij in een speciale fabriek geen voorbewerking van de ertsen en metallurgische kolen meer nodig is). Maar de Zweden gaan duidelijk een stap verder."