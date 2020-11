Zweden het beloofde land voor Tata Steel? "Luleå is niet het eind van de wereld"

IJMOND - In Luleå in het noorden van Zweden wordt het staal van de toekomst gemaakt. In een hypermoderne fabriek draaien ze er proef met de productie van 'groen' staal, gemaakt op basis van waterstof. Initiatiefnemer is het innoverende SSAB, een Zweeds/Fins concern dat zich heeft gemeld om Tata Steel IJmuiden over te nemen.

Als Dirk Koolwijk vanuit zijn kantoor naar buiten kijkt, zou hij het centrum van de stad moeten kunnen zien. Maar hij staart in een donker gat, terwijl de klok half drie in de middag aangeeft. "En het wordt nog erger", zegt Koolwijk. "Over een maandje is het hier nog maar twee uurtjes licht, zo ongeveer tussen elf uur en één uur." Drie dagen rijden Welkom in Luleå, de basis van de kandidaat-koper van Tata Steel, SSAB. Het is gevestigd in Lapland, stad met een kleine 75.000 inwoners aan de Botnische Golf in het noorden van Zweden, hemelsbreed 2400 kilometer van Amsterdam.

"Drie dagen autorijden, best te doen", zegt de Nederlandse ‘ervaringsdeskundige‘ Koolwijk, die er sinds 2017 een reisbureau uitbaat. Via hem maken vooral Nederlanders slede-, wandel- en schaatstochten in het uitgestrekte en door de sneeuw spierwitte achterland. En dan is er natuurlijk nog de attractie van het Noorderlicht, te vinden op zo’n drie uur rijden.

Lagere CO2-uitstoot Maar Luleå is sinds de opening vorige maand van de proeffabriek Hybrit (Hydrogen Breakthrough Ironmaking Technogoly) ook bekend als de stad waar in de toekomst staal gaat worden gemaakt op basis van waterstof. Dat is vanwege de veel lagere CO2-uitstoot veel schoner dan de traditionele manier van staal maken met fossiele grondstoffen (aardolie, aardgas en kolen). Tekst loopt door onder de foto.

'CO2-vrije' staalfabriek van SSAB in Zweden - SSAB

Hoewel het Zweeds/Finse fusiebedrijf in een andere fabriek in Luleå al sinds ruim een eeuw op de traditionele manier staal maakt (zo’n 9 miljoen ton per jaar, tegen 7 miljoen ton bij Tata Steel IJmuiden), gebeurt dat toch op een veel duurzamere wijze dan in Nederland doordat ijzererts niet uit Brazilië of India hoeft te komen, maar om de hoek kan worden gedolven.

Quote "Er worden in Zweden veel vragen gesteld bij het feit dat SSAB een bedrijf wil kopen dat veel CO2 uitstoot" Dirk Koolwijk, Nederlander in Lulea

Hybrit is een initiatief van SSAB (Svenskt Stal AB), het concern met 11.000 werknemers dat in de markt is om Tata Steel Nederland in te lijven. "Dat was wel nieuws hier", zegt Koolwijk. "Niet zozeer door de overname zelf, maar wel door het feit dat SSAB met zijn schone imago een bedrijf koopt dat veel CO2 uitstoot. Daar worden hier toch wel veel vraagtekens bij geplaatst."

Meer weten over de overname? Play IJmond Wat kan er nog fout gaan bij de overname van Tata Steel? 'Fusie-professor' geeft antwoord

Overlast door SSAB is er volgens Koolwijk nauwelijks. "De fabriek ligt ook eindje van de stad vandaan. Je ziet ‘m eigenlijk alleen als je hier met het vliegtuig aankomt. Dit deel van Zweden is sowieso heel dun bevolkt. De provincie Norbotten waar Luleå ligt, heeft maar 250.000 inwoners op een oppervlakte die vergelijkbaar is met een land als Oostenrijk."

Quote "Het tempo ligt hier wat lager, alles duurt wat langer" Dirk Koolwijk, Nederlander in Luleå

De lage temperatuur in de winter (gemiddeld -15°, maar vaak -30°) is behalve voor wintersporters gunstig voor de vestiging van datacenters. Facebook opende er onlangs één in Luleå. "Het is niet het einde van de wereld. Er gebeurt hier echt wel wat", zegt Koolwijk. "Wel ligt het tempo hier wat lager, daar moest ik als Nederlander aan wennen. Het duurt allemaal wat langer voordat ze iets in gang zetten." De mensen van SSAB maken daar kennelijk een uitzondering op. De onderhandelaars die namens het bedrijf onder strikte geheimhouding bij Tata Steel naar de cijfertjes komen kijken - om te zien wat ze eventueel in huis halen - worden al op korte termijn aan de poort in IJmuiden verwacht.

Lees ook Play IJmond Zweden mikt op IJmuidense 'Hoogovens': spannende tijden breken aan voor staalarbeiders