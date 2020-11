Zweedse vakbond voorspelt: 'SSAB gaat verduurzamen in IJmuiden'

IJMOND - Als het Zweeds-Finse staalconcern SSAB de overname kan afronden, dan wacht de staalfabriek in Nederland een flinke verduurzamingsslag. Dat is de overtuiging van Aleksandar Zuza, die werkt als economisch deskundige bij de Zweedse vakbond IF Metall. "Een deal zou voor beide partijen goed kunnen uitpakken."

SSAB

Niet het schaken in Wijk aan Zee, maar het schaken op de staalmarkt houdt de gemoederen in de IJmond momenteel flink bezig. Niet vreemd, want de Nederlandse staalfabriek van Tata Steel in IJmuiden werd door de Indiase eigenaar onlangs prominent in de etalage gezet. De onderhandelingen met staalconcern SSAB over een mogelijke overname raakten zelfs al in een stroomversnelling. Mocht het tot een deal komen, dan kan de regio IJmond zich opmaken voor een eigenaar die niet achterover zal leunen om te gaan 'vergroenen', zo is de overtuiging van Aleksandar Zuza. Zuza is als econoom al 15 jaar verbonden aan de vakbond IF Metall en adviseert het management 'over bedrijfseconomische vraagstukken op het gebied van de (staal)industrie'. "De visie om de eerste te zijn met fossielvrije staalproductie is stevig geworteld in de hele bedrijfstak van SSAB, het maakt duidelijk deel uit van het DNA van vandaag", zo vertelt hij aan NH Nieuws. De Zweedse vakbond IF Metall bestaat meer dan honderd jaar en heeft naar eigen zeggen meer dan 300.000 leden.

Quote "Het doel van SSAB is om in 2045 volledig fossielvrij te produceren, wat niet mogelijk is als ze het bedrijf in Nederland op oude voet verder laten verder gaan" Aleksander Zuza, vakbond IF Metall

SSAB staat inmiddels bekend als revolutionaire staalproducent. De fabrikant claimt met de nieuwe waterstoffabriek HYBRIT om al in 2025 als eerste fossielvrij staal te kunnen verkopen. Het gaat hierbij om een samenwerking tussen SSAB, energieproducent Vattenfall en ijzerertsleverancier LKAB. Tekst gaat verder onder de foto

'CO2-vrije' staalfabriek van SSAB in Zweden - SSAB

Zuza legt uit waarom hij verwacht dat SSAB ook in Nederland koersvast zou willen zijn. "De reden is eigenlijk vrij simpel: ze hebben een lange weg afgelegd met HYBRIT en zullen al hun bestaande hoogovens in Zweden en Finland veranderen. Het doel van SSAB is om in 2045 volledig fossielvrij te produceren, wat niet mogelijk is als ze het bedrijf in Nederland zouden kopen en die op oude voet verder laten gaan." Het staalbedrijf in IJmuiden ligt sinds de zomer van 2018 stevig onder vuur vanwege stofregens en hoge concentraties (ultra) fijnstof, waarbij het dorp Wijk aan Zee weinig bespaard blijft. In het gebied rond Tata Steel komt longkanker soms wel 50 procent vaker voor dan het landelijk gemiddelde, zo meldde EenVandaag vorige week nog. Kennismaking IF Metall had ook al een kennismakingsgesprek met FNV Metaal. "Tot dusver heb ik maar een kort gesprek gehad met Roel (Berghuis, bestuurder FNV, red.) en het beeld dat ik kreeg is dat hij voorzichtig positief is over SSAB, maar dat ze natuurlijk wel willen weten wat de bedoelingen van zijn."

Zuza volgt de mogelijke overname - net als Berghuis - op de voet. "Of er een deal komt, valt nog te bezien, want de onderhandelingen zijn gaande en als ik de kwestie goed begrijp, dan zijn er meer belanghebbenden." SSAB en Tata Steel Nederland bevestigden eerder de gesprekken over mogelijke overname te onderzoeken. Op vragen willen ze niet ingaan.

Geduld Vakbond FNV is op

Roel Berghuis eist ondertussen een plek aan tafel bij Tata Steel Nederland om te kunnen meebeslissen over de koers en toekomst, zo liet hij zijn leden onlangs weten. "FNV Tata Steel weet niets van wat er zich achter de schermen allemaal afspeelt. We horen en zien weinig. Daarom willen we heel duidelijk zijn. We hebben 24 dagen gestaakt voor een betere toekomst en behoud van de bedrijfsstructuur in IJmuiden. Dat blijft voor ons een zeer belangrijk punt. We zitten niet te wachten op een nieuwe topstructuur die onwerkbaar is en het bedrijf verder vleugellam en besluiteloos maakt. De ontvlechting is de kans om afscheid te nemen van de functionele organisatie die alleen voor meer managementlagen, bureaucratie, hogere kosten en onduidelijkheid over wie wat beslist, heeft gezorgd." "Daarom willen wij heel snel, zoals afgesproken in het akkoord van begin juli, praten over hoe de nieuwe organisatie wordt ingericht in IJmuiden. Hoe lopen de lijnen? Wat worden de beslissingsbevoegdheden? We accepteren geen onomkeerbare beslissingen die ons in de toekomst voor de voeten gaan lopen."

Onlangs sprak NH Nieuws met 'fusie-professor' Hans Schenk over de mgelijke overname. Bekijk hier de video:

Hoogleraar Hans Schenk neemt overname onder de loep - NH Nieuws