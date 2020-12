'Historische staking' Tata Steel gebundeld: een terugblik

Roel Berghuis, vakbondsbestuurder FNV Metaal, kijkt terug op een roerige tijd bij het staalbedrijf, waar hij in 2020 na 28 jaar terugkeerde. "Er was enorm veel onrust in het bedrijf. Mensen waren het gewoon helemaal zat. Het ging over hun werk, over hun hoogovens. Over hun installaties waar maar weinig budget voor is. En een enorm aantal banen stond op het spel. Waar ging het naartoe met hun bedrijf? En als je dan onzeker bent, dan komt er een bepaalde strijdbaarheid naar boven en dat hebben we gemerkt."

Met de estafettestaking werd een massaontslag voorkomen, dat onderdeel uitmaakte van het zogeheten transformatieplan dat op stapel stond. Het moest de fabrieken van Tata Steel Europe in Nederland en Wales als geheel weer winstgevend maken.

