Werknemers Tata Steel opgelucht nu akkoord is bereikt: "Maar zeker weet je het nooit"

"We hebben er het maximale uitgesleept en we hebben er hard voor gestreden. Wat er nu op tafel ligt, kan ik mee leven", vertelt een medewerker die al bijna veertig jaar in dienst is bij Tata.

Volgens hem is dit akkoord historisch: "Ik heb in 1991 een staking meegemaakt maar toen was het klein ten opzichte van dit. We hebben gestaakt met afdelingen die ik niet eens kende. Dit is iets nieuws in de geschiedenis van de hoogovens in IJmuiden."

Een andere medewerker is opgelucht nu het akkoord is bereikt: "Zo ga ik met een lekker gevoel de zomer in", vertelt hij lachend.

Nieuwe storm

Toch zijn de medewerkers niet van plan om achterover te leunen. Als ze het nodig vinden, gaan ze opnieuw de barricades op: "We zijn in staat een nieuwe storm te ontketenen. Als we niet serieus genomen worden op de punten over de toekomst bijvoorbeeld", vertelt een kaderlid.

Een ander kaderlid onderschrijft dit. "Helemaal zeker weet je het nooit."