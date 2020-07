Tata Steel en vakbonden bereiken akkoord, geen gedwongen ontslagen tot 2026

Volgens de vakbonden zijn voor het behoud van werkgelegenheid harde afspraken gemaakt. Bij de komende reorganisatie vanuit Tata Steel Europe worden in IJmuiden geen mensen gedwongen ontslagen. Daarnaast is het werkgelegenheidspact, waar afspraken in staan over baanbehoud, verlengd met vijf jaar tot 1 oktober 2026.

Ook zijn er in het akkoord afspraken gemaakt over minder werken voor oudere werknemers. Het huidige generatiepact is met twee jaar verlengd tot en met eind 2024.