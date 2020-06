Twee weken staken bij Tata Steel: wat gebeurde er tot nu toe?

IJMUIDEN - Op 10 juni 2020 werd bij Tata Steel in IJmuiden het startschot gegeven voor historische stakingen. Voor het eerst in 28 jaar werd de productie bij de staalgigant stilgelegd in een poging meer zekerheid te krijgen van de directie. Vandaag gaat de FNV het gesprek met de directie aan en zullen er belangrijke eisen op tafel komen. NH Nieuws maakt, twee weken na de start van de stakingen, de balans op.

Bekijk hieronder de tijdlijn die NH Nieuws maakte over de gebeurtenissen bij Tata Steel in de afgelopen weken:

Vandaag eisen medewerkers duidelijkheid over het plotselinge vertrek van voormalig directievoorzitter Theo Henrar, maar vooral willen ze de toekomst van hun banen bespreken. Het Indiase moederbedrijf, Tata Group, heeft in het verleden al aangegeven naar schatting 1.000 banen te willen schrappen in IJmuiden.

Slechts een paar uur later maakt de ondernemingsraad van Tata Steel bekend het vertrouwen in de directie op te zeggen.

Op 18 mei maakt Tata Steel via een persbericht bekend dat Theo Henrar, boegbeeld van het bedrijf, na 33 jaar in dienst terugtreedt als directievoorzitter. Een harde klap voor medewerkers van de staalgigant: Henrar zet zich luid en duidelijk in voor het behoud van banen in IJmuiden. Hoewel in het persbericht wordt gesproken over vertrek met wederzijdse goedkeuring, vermoedt de FNV dat er sprake is van ontslag.

Voor het personeel is de staking onwennig : het is vaker onrustig geweest bij de staalgigant, maar staken is wel echt iets anders. "Het is belangrijk dat we een vuist maken naar de leiding in India. We moeten laten zien dat we het niet langer pikken."

Op 4 juni komt het ongeruste personeel van de staalgigant bijeen op het parkeerterrein van de Bazaar in Beverwijk om te peilen hoe veel draagvlak er onder de medewerkers is voor een staking. Dat draagvlak bleek groot.

Op 2 juni gaat de directie van Tata Steel op het allerlaatste moment akkoord met een gesprek met de FNV. De eisen? Duidelijkheid over het vertrek van Henrar en de toezegging dat het werkgelegenheidspact dat eerder werd afgesloten in stand zou worden gehouden. Volgens FNV Staal-bestuurder Roel Berghuis worden die eisen van tafel geveegd.

"Ik werk al 43 jaar bij het bedrijf en dit is de eerste keer dat ik me heb ingeschreven als staker", vertelt een medewerker aan NH Nieuws. "Het is dus wel heel serieus."

Machinisten van Tata Steel voeren een ludieke actie: ze rijden met tien locomotieven al toeterend over het Gildenspoor in Velsen-Noord. "Wie je ook spreekt op het bedrijf, iedereen is wel boos. Je kan hier toch niet zomaar duizend mensen op straat gooien? We hebben hier te maken met veiligheid. Daar gaan we hier prat op. En zonder al die mensen gaat dat ook echt in het gedrang komen", aldus IJmuidenaar en machinist Peter de Vries.

23 juni: Organisatiegraad stijgt boven de 50%

De stakingen zetten door, maar opvallend is vooral het aantal werknemers van Tata Steel dat bereidt is om actie te voeren. Zo heeft de FNV sinds het uitroepen van de stakingen een kleine 400 nieuwe leden ingeschreven. Ook bij de andere bonden is er een toename te zien.

Alle vakbonden gezamenlijk hebben nu zo'n 5.000 leden, wat betekent dat de organisatiegraad dik boven de 50% is gestegen.

24 juni: Stakingen gepauzeerd voor gesprek met directie

Op 24 juni wordt bekendgemaakt dat de stakingen tot in ieder geval vrijdag 26 juni stil zullen liggen. Roel Berghuis van FNV ziet mogelijkheden om in gesprek te gaan met de directie van Tata, die hebben toegezegd dat 'alles bespreekbaar is'. Berghuis laat weten dat er vanuit de FNV belangrijke eisen op tafel worden gelegd.

De stakingen worden niet volledig stopgezet. De acties die woensdagochtend zijn begonnen blijven wel doorgaan en als vrijdag blijkt dat de directie van Tata Steel niet mee wil werken wordt er verder gestaakt.