FNV over staking Tata Steel: "We voeren de druk steeds verder op"

"Ik werk al 43 jaar bij het bedrijf en dit is de eerste keer dat ik me heb ingeschreven als staker," vertelt een medewerker aan NH Nieuws, "het is dus wel heel serieus." De eerste grote staking sinds 1991 werd vanmorgen om 6:00 uur hervat.

De logistiek ligt vandaag grotendeels plat bij het staalbedrijf in IJmuiden. Containers en treinen zullen vandaag niet beladen worden, waardoor het vervoer stil komt te liggen. Ook zijn er zeven magazijnen in staking waardoor materialen niet kunnen worden aangeleverd. "Dat kan de werkzaamheden in het bedrijf flink vertragen."

Strategie

Gisteren werden de acties stilgelegd, vandaag zijn ze weer hervat. Roel Berghuis, bestuurder bij FNV Tata Steel zegt daarover: "Het ene moment staken we wel, het andere moment niet. Op een ander moment doen we een verrassing. We voeren de druk hoog op."

Het bestuur van Tata Steel heeft volgens Berghuis nog niets van zich laten horen: "We hebben geen enkele indicatie dat ze met ons gaan praten. Misschien mogen ze dat niet, misschien kunnen ze dat niet. Het is echt nu of nooit."