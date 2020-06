Stakingen bij Tata Steel uitgesteld: vakbond om tafel met directie

Volgens FNV Metaal-bestuurder Roel Berghuis gaat het om een verkennend gesprek om te kijken of onderhandelingen in de toekomst mogelijk zijn. "Door de druk van de stakingen heeft de directie gezegd dat alles bespreekbaar is. Als dat klopt, gaan we onderhandelen. Zo niet, gaan we vrijdag weer staken."

Vandaag begint de derde week van de stakingen in IJmuiden. De stakingen die vandaag zijn begonnen, gaan volgens de FNV gewoon door.

Eisenpakket

FNV presenteerde eerder al een eisenpakket aan de directie. Daarin staat onder andere dat er geen gedwongen ontslagen komen, geen banen geschrapt worden en dat er geen werk wordt uitbesteed. Ook over de toekomst van het bedrijf zijn er een aantal eisen: zo mogen er geen onderdelen van Tata Steel Nederland worden verkocht, moet IJmuiden binnen Tata Steel zelfstandig blijven en moet er worden geïnvesteerd in de aanpak van de problemen rondom het milieu en de uitstoot.

De discussie over het schrappen van banen laaide op na het plotselinge vertrek van directievoorzitter Theo Henrar. Hij verzette zich in het verleden al hevig tegen het schrappen van 1.000 banen in IJmuiden.