'Boegbeeld' van Tata Steel Theo Henrar weg bij staalgigant: "Toekomst IJmuiden in gevaar"

IJMUIDEN - Directeur Theo Henrar van Tata Steel Nederland treedt na 33 jaar dienst bij de IJmuidense staalfabriek af. Dit zou in overleg tot stand zijn gekomen, meldt Tata Steel. Vakbond FNV Metaal vermoedt ontslag en vindt het een dramatische keuze: "De toekomst van IJmuiden is in het geding."

Henrar treedt per 31 mei terug als voorzitter van de directie van Tata Steel Nederland B.V., zo valt te lezen in het persbericht.

Het aftreden van Henrar en het gekozen moment is volgens de vakbond FNV een dramatisch signaal en slechte keuze van Tata Steel. "Ook Tata zit in een crisis en Henrar kwam altijd op voor de belangen van IJmuiden. Hij was het boegbeeld. Dit is dramatisch. De kloof tussen Tata in IJmuiden en India wordt nog groter", zegt FNV-bestuurder Roel Berghuis tegen NH Nieuws.

Reorganisatie

Henrars ontslag gaat grote gevolgen hebben voor het bedrijf in de IJmond, denkt Berghuis. "Wij vrezen dat dit tot grote zorgen binnen Tata gaat leiden en dat de reorganisatie wordt doorgedrukt. Dat gaat veel banen kosten in de regio." Een reorganisatie van de fabriek in IJmuiden stond al op de planning, maar was uitgesteld wegens de coronacrisis.

CEO van Tata Steel Europe Henrik Adam meldt in het persbericht dat door Tata naar buiten is gebracht: "Ik wil Theo hartelijk danken voor zijn grote bijdrage aan en betrokkenheid bij het bedrijf. Hij heeft bijzonder leiderschap getoond, ook tijdens moeilijke tijden."

Dat er nog geen opvolger bekend is, bevestigt voor FNV-bestuurder Berghuis dat dit ontslag niet in goed overleg is gegaan, zoals Tata Steel zelf beweert. "Dit gaat om geld. Henrar laat zich namelijk nooit zomaar aan de kant zetten."

Henrar trad 33 jaar geleden in dienst bij het bedrijf, toen nog onder de naam Hoogovens. Hij is sinds 2008 directievoorzitter van de Nederlandse tak van Tata Steel. "Hij was een gegeven. Met het verdwijnen van Henrar komt positie van IJmuiden in gevaar."