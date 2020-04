Tata Steel stelt plannen reorganisatie uit vanwege coronacrisis: FNV 'blij'

IJMUIDEN - Tata Steel stelt de plannen voor een reorganisatie vanwege de coronacrisis uit tot na 1 juli. Vakbond FNV is blij met het besluit.

“Het zou onmenselijk zijn om in deze moeilijke tijd, waarin het personeel juist laat zien wat het waard is, medewerkers met ontslag te confronteren”, aldus Roel Berghuis van FNV Metaal. Het uitstel van de reorganisatie is een reactie op het in het leven roepen van de Noodmaatregel Overbrugging voor Behoud van Werkgelegenheid (NOW) door het kabinet. Hierdoor kunnen werk en inkomen behouden blijven. Nu een reorganisatie doorzetten is daarmee in strijd. Tata Steel-topman Henrik Adam wekte vorige week de woede van de werknemers door de noodzaak van de reorganisatie te benadrukken, juist in deze tijd van corona. In een brief aan het personeel schreef Adam: "We moeten de impact van de coronacrisis op onze transformatie tot een minimum beperken. Het maakt ons robuuster in tijden van crisis en duurzamer op de lange termijn. "

Nu zegt Adam in een brief aan het personeel: "We zijn van mening dat we nu een flexibeler aanpak moeten kiezen, rekening houdend met de uitzonderlijke situatie waar we ons in bevinden. Daarom zijn we niet van plan dit kwartaal het consultatieprogramma te starten." De Europese vestigingen van de staalfabriek moeten in totaal 1275 banen inleveren. Duizend zouden er voor rekening komen van de staalfabriek in IJmuiden.