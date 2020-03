OR Tata Steel woedend over doorgaan bezuinigingen tijdens coronacrisis

IJMUIDEN - De ondernemingsraad van Tata Steel is woedend over de mededeling van topman Henrik Adam dat de bezuinigingen ondanks de coronacrisis doorgaan. "Het geeft geen pas dit op dit moment te doen", zegt Fits van Wieringen, voorzitter van de ondernemingsraad.

Adam heeft gister in een brief aan de medezeggenschapsorganen laten weten dat het proces dat gaat leiden tot minder banen onverminderd doorgaat.

In Europa zouden 1.275 banen verdwijnen bij de staalfabriek. De vestiging in IJmuiden zou er duizend voor zijn rekening moeten nemen.

Adam in de brief: "We moeten de impact van de coronacrisis op onze transformatie tot een minimum beperken. Het maakt ons robuuster in tijden van crisis en duurzamer op de lange termijn. We moeten onze focus houden op onze transformatie, zij het onder zwaardere omstandigheden dan aanvankelijk gedacht."