Dochterbedrijven Tata Steel in de verkoop, IJmuiden vreest voor grip op afzetmarkt

IJMUIDEN - Het Europese hoofdkantoor van Tata Steel polst de interesse voor de verkoop van een groot aantal bedrijfsonderdelen in de staal- en metaalbewerking en distributie. De stap volgt op een slecht ontvangen reorganisatieplan . Dat concluderen zowel bronnen rond het bedrijf als in de financiële sector, aldus De Telegraaf .

Aanleiding zijn vier verschillende teasers of informatiebrochures van onder meer accountants- en adviesbureau Grant Thornton die in de markt circuleren. De stap lijkt volgens de krant te gebeuren achter de rug om van de Nederlandse directie en werknemers.

De bedrijfsonderdelen die onder de loep worden genomen zijn de divisies tubes, distributie, building systems en beplating. In Nederland zou dat alleen betrekking hebben op Tata Steel Tubes in Oosterhout.

IJmuiden

Bij Tata Steel in IJmuiden wordt het staal alleen geprocudeerd en niet verder verwerkt. Toch wordt er met zorg op het nieuws gereageerd. Bij een eventuele verkoop van dochterbedrijven raken de hoogovens in IJmuiden de grip op hun afzetmarkt kwijt. In IJmuiden vreest men dan ook voor het verdwijnen van een deel van de afzet van staal.

De Europese directie van Tata Steel wil niet reageren op de verkoopgeruchten. De Nederlandse directie wel. Zij zeggen uitermate bezorgd te zijn.