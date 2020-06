Stakend Tata-personeel onwennig maar strijdbaar: "Vuist maken naar leiding in India"

IJMUIDEN - Onrustig is het de afgelopen jaren vaker geweest bij Tata Steel, maar staken is andere koek, merkt het personeel dat vanmiddag het werk heeft neergelegd. "Het is vreemd, want het is voor mij al 30 jaar geleden dat ik heb meegedaan aan acties. Bij Hoogovens, toentertijd nog."

"Toen ik vanochtend wakker werd, dacht ik niet van: ik ga staken vandaag", zegt een man die inmiddels tien jaar bij de staalgigant in dienst is. "Maar ja, het is toch wel belangrijk dat we een vuist maken naar de leiding in India. We moeten laten zien dat we het niet langer pikken." Tekst gaat door onder video

NH Nieuws

De ontwikkelingen binnen het bedrijf baren hem zorgen. " Het is een prachtige plek om te werken, maar in tien jaar heb ik zoveel zien achteruitgaan. Het personeelsbestand wordt alsmaar minder, we hebben geen tijd om mensen op te leiden omdat we geen mensen over hebben om te doen, en dan willen ze er ook nog 1.200 man afhalen", verwijst hij naar de voorgenomen reorganisatie. "Dat gaat er bij mij niet in."

Een andere staker verwijst naar de bijdrage die het gezonde Tata Steel Nederland zou moeten gaan leveren om het de Britse tak overeind te houden. "Het kan toch niet waar zijn dat we, terwijl we al vaak onderbezet zijn, ook nog mensen moeten gaan wegsturen om geld te generen. Dan is de bezorgdheid groot." Resultaat Hij verwacht dat de staking wat dat betreft het nodige oplevert, te meer omdat de directie 'voorbijloopt' aan de actiebereidheid onder het personeel. "We zijn heel strijdbaar, en positief gestemd dat we in ieder geval heel veel medestand hebben." De staker die 30 jaar geleden al eens op de barricaden klom, windt er geen doekjes om en erkent dat hij heeft getwijfeld aan z'n persoonlijke stakingsbereidheid. "Maar toen ze het aan me vroegen, had ik zoiets van: ik ben lid van de bond, dus ik moet gewoon meedoen. "