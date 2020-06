Stakingen bij Tata Steel breken los: personeel legt toevoer grondstoffen plat

Een deel van het personeel van Tata Steel heeft even na 14.00 uur het werk neergelegd. Het is de eerste staking bij het staalbedrijf in 28 jaar.

Of iedereen mee gaat doen met de staking, is nog onbekend. De stakende personeelsleden kunnen zich vanmiddag inschrijven bij het vakbondskantoor, net buiten het terrein van Tata Steel. Vorige week werd bij een vakbondsbijeenkomst in Beverwijk unaniem besloten om over te gaan tot stakingen.

Eerste staking sinds 1991

Het is de eerste staking bij het staalbedrijf sinds 1991. Eerder zorgde de onrust bij het staalbedrijf al tot een aantal spontane acties, maar voor het personeel is nu de tijd aangebroken om 'officieel' actie te gaan voeren. "Op naar een nieuwe Hoogovens, voor onze kinderen en kleinkinderen", zei FNV-bestuurder Roel Berghuis eerder tegen NH Nieuws