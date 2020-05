Ondernemingsraad Tata zegt vertrouwen op na ontslag IJmuidense directeur Theo Henrar

IJMUIDEN - De Centrale Ondernemingsraad (COR) van Tata Steel heeft het vertrouwen in de directie opgezegd na het ontslag van IJmuidense directeur Theo Henrar. De raad vindt het een onbegrijpelijk en ondoordacht besluit in deze tijd.

'Dat dit besluit vandaag wordt genomen, met een wereldwijde coronacrisis en enorme problemen bij Tata Steel UK, geeft aan dat de leiding van Tata Steel niet meer in staat is zorgvuldige besluiten te nemen', aldus de COR.

Vanmorgen werd bekend dat Theo Henrar aftreedt als directeur van Tata Steel IJmuiden . Volgens Tata is dit in overleg, maar de vakbond trekt dit zwaar in twijfel.

Volgens de COR verkeert Tata Steel IJmuiden in een crisis waarin het alle zeilen moet bijzetten en is dit ontslag onbegrijpelijk. "Henrar heeft de afgelopen jaren als directievoorzitter gekeken naar de belangen van Tata Steel Nederland en Tata Steel Europa, ondanks de zware druk om het verliesgevende Tata Steel UK vanuit Nederland te ondersteunen", aldus de COR.

"Zowel de aandeelhouder in India als de Europese leiding van Tata Steel faalt al jaren door de problemen niet op te lossen. Dit besluit geeft aan dat de leiding van Tata Steel niet meer in staat is zorgvuldige besluiten te nemen." Zij zullen naar eigen zeggen niet meer meewerken aan het in de lucht houden van het al twintig jaar verliesgevende Tata Steel UK.