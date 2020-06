'Belangrijke eisen' op tafel tijdens gesprek tussen FNV en directie Tata Steel

Berghuis liet al aan NH Nieuws weten dat het om een verkennend gesprek zal gaan. "Door de druk van de stakingen heeft de directie gezegd dat alles bespreekbaar is. Als dat klopt, gaan we onderhandelen. Zo niet, gaan we vrijdag weer staken."

Berghuis vertelt dat de vakbond gisteren een gesprek heeft gehad met de Nederlandse, Europese en Indiase directie. "We kregen wel een soort idee dat we met hen in gesprek zouden kunnen komen over een aantal belangrijke eisen van ons. En daar gaan we morgen dus over praten."