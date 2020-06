Onderzoekers leggen werk neer bij Tata: "Cruciale fase voor de toekomst van ons bedrijf"

VELSEN - Voor het eerst in de geschiedenis laten Tata Steel-medewerkers van de afdeling 'research and development' zich inschrijven als staker. De actiebereidheid op het staalconcern blijkt ook vandaag onverminderd groot te noemen.

Of ze ook effectief zijn, dat is nog de vraag. Na een week van stakingen is er nog steeds geen reactie van de directie. "Dat is pijnlijk en heel bijzonder. Ik hoop dat ze nu doorhebben dat het een serieuze zaak is", Aldus Frits van Wieringen, voorzitter van de ondernemingsraad van Tata Steel.

In totaal werken er zo'n driehonderd mensen bij de afdeling 'research and development'. Een kleine honderd van hen staakt op locatie en daar is het aantal stakende thuiswerkers niet bij opgeteld. "Staken doe je niet voor je plezier. Mensen zijn het spuugzat. We moeten nu het signaal geven want anders gaat het bedrijf kapot", vertelt stakingsleider van de FNV Gerrit Idema.

Acties Tata Steel

Acties bij Tata zijn al enige tijd aan de gang. Er is protest tegen de dreigende reorganisatie bij het staalbedrijf waarbij honderden banen verloren gaan. Behalve de dreigende reorganisatie is het personeel boos over het vertrek van topman Theo Henrar van Tata Steel Nederland, dat door hen wordt gezien als ontslag van de directeur. De stakingen raakt Tata Steel erg vertelt Idema "Dat zijn forse schadeposten. Dat loopt in de miljoenen. Ik wil wel benadrukken dat niet het doel is van de vakbond schade aan te richten. "

Het is volgens Van Wieringen denkbaar dat in de toekomst alles plat komt te liggen bij het staalbedrijf. "Het is ons enige middel om druk uit te oefenen. We staan voor een cruciale fase voor de toekomst van ons bedrijf". De actie bij de afdeling die onder meer onderzoek doet naar verpakkingsstaal, duurt de hele dag.