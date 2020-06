Groot draagvlak acties Tata Steel: stakingen gaan in estafettevorm verder

Wel wil hij kwijt dat er een heel programma is opgesteld om aandacht te vragen voor het uitblijven van een duidelijk toekomstperspectief voor het personeel. "Het leeft enorm in het bedrijf en in de omgeving. De mensen zijn boos. De mensen zijn bezorgd over het ontbreken van een toekomstplaatje."

"Het was niet de eerste actie van de afgelopen tijd. Niemand reageert en dat vinden wij wel zorgelijk. Pijnlijk ook. Voor ons is ook niet duidelijk of wij bij de Nederlandse of de Europese divisie moeten zijn of bij de aandeelhouder in India. Misschien hebben die partijen onderling te weinig contact. Mijn gesprekspartner is in ieder geval de Nederlandse divisie. Ik wacht tot ze naar ons toe komen voor een gesprek. Ik ga niet koffie drinken en praten over koetjes en kalfjes, maar ik wil een gesprek over onze eisen," zegt de vakbondsman.