Medewerkers Tata Steel aan zet: "Noodzaak om overlast te verminderen"

IJMUIDEN - Werknemers van Tata Steel kunnen er niet omheen: ook zij moeten ieder hun aandeel leveren om overlast voor de buren te verminderen. Met een interne campagne wordt met klem gevraagd verantwoordelijkheid te nemen. Omwonenden van de staalfabriek klagen al jaren over stof, stank en herrie.

"Het verminderen van overlast is geen vrijblijvend voornemen, het is noodzaak", aldus directeur Hans van den Berg in de bedrijfskrant, die recent op de mat viel bij zijn werknemers. Met de campagne roept de leiding van het staalbedrijf haar werknemers op om in de spiegel te kijken. Met als inzet om actie te nemen op de afdeling als overlast van geluid, stank of stof verminderd of voorkomen kan worden. Om de boodschap verder uit te dragen zijn er verspreid over het terrein huizenhoge billboards geplaatst.



Tata Steel ligt de laatste jaren flink onder vuur. Vooral Wijk aan Zee blijft weinig bespaard als het gaat om stofregens, herrie en stank. Twee weken geleden werd de brandweer nog gealarmeerd door dorpsbewoners, nadat ze chemische luchten hadden geroken. Dat bleek afkomstig van Tata Steel. Ook neemt het aantal klachten over stank de laatste tijd toe, zo laat toezichthouder Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) weten. Tekst gaat verder onder de grafiek (bron OD NZKG)

Ronald Opdam, chef van de wacht, werkt al 37 jaar voor Tata Steel. Als inwoner van IJmuiden wordt hij vaak geconfronteerd met kritiek of zorgen van buurtbewoners. "Het doet me geen pijn, maar het maakt me sterker. Je wilt trots zijn op je bedrijf, en overlast voor de omgeving voorkomen." Zorgen over zijn eigen gezondheid heeft hij niet. "Ik ben geen deskundige en geen dokter. Dus daar weet ik verder niets over. Wel dat ik hier iedere dag met trots naartoe rijd."

Bram Nugteren, manager overlast en omgeving, doet met de campagne een beroep op zijn collega's. "Met onder meer de billboards proberen we de medewerkers er hier iedere dag aan te herinneren dat ze zichzelf de vraag stellen: wat kunnen wij doen om de overlast te verminderen? Met de eerder aangekondigde investering van 300 miljoen in de fabrieken denkt Nugteren de overlast zicht- en voelbaar terug te dringen. "We zijn zware industrie en zullen altijd merkbaar zijn in de omgeving. Maar ik heb er goed vertrouwen in dat we de overlast, met alle acties de we doen, flink kunnen terugdringen."