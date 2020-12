'Penetrante lucht' in Wijk aan Zee blijkt afkomstig van Tata Steel

WIJK AAN ZEE - De brandweer is vanavond uitgerukt in Wijk aan Zee omdat meerdere bewoners een penetrante lucht hadden geroken en daarop 112 hadden gebeld. De oorzaak bleek te liggen bij Tata Steel, zegt de Veiligheidsregio Kennermerland.

"Tata Steel bevestigde dat ze een ketel aan het opwarmen waren en dat daar een lucht bij vrij zou zijn gekomen", zegt een woordvoerder van de veiligheidsregio tegen NH Nieuws.

Opstoken

Volgens Tata Steel gaat het om het opstoken van een staalpan in de staalfabriek. Daarbij zou de lucht vervolgens zijn vrijgekomen. "We gaan onderzoeken wat de oorzaak is van deze geuroverlast en kijken daarbij naar het gehele proces, van de productie van stenen tot en met het droogstoken", laat Tata weten.

De lucht zou vanaf 17:00 uur vanmiddag op meerdere plekken in het dorp te ruiken zijn geweest. De brandweer is na meerdere meldingen uitgerukt om te meten op gevaarlijke stoffen, maar uiteindelijk is er niets gevaarlijks gemeten. Wel konden de brandweerlieden bevestigen dat er inderdaad een penetrante lucht boven het dorp hing.

Niemand is erdoor onwel geraakt, zegt een woordvoerder van de veiligheidsregio. De lucht is na een tijdje weer weggewaaid, waarop de brandweer de spullen weer kon inpakken.

Plan

De provincie publiceerde onlangs een programma waarmee het de overlast van de staalfabriek voor de omgeving wil terugdringen. Dat werd kritisch ontvangen, onder meer door de dorpsraad van WIjk aan Zee. Zij omschreven het als een papieren tijger.