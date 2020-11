'Aantal mensen met longkanker in de IJmond nog groter dan gedacht'

IJMOND - In het gebied rond Tata Steel komt longkanker soms wel 50 procent vaker voor dan het landelijk gemiddelde. Dat meldt EenVandaag vanmiddag op basis van cijfers van het Integraal Kankerinstituut Nederland (IKNL) dat het actualiteitenprogramma had opgevraagd.

Zo is er 51 procent meer longkanker dan het landelijk gemiddelde in postcodegebied 1941, dat in Beverwijk ligt. In Velsen ligt postcodegebied 1976, daar is sprake van 46 procent meer longkanker en in postcodegebied 1973, in IJmuiden, 40 procent meer.

Het IKNL registreert en brengt cijfers omtrent kanker in kaart. Uit de cijfers per postcode, uit de periode tussen 2004 en 2018, blijkt dat het percentage longkankergevallen op sommige plekken nog veel hoger ligt dan eerder werd gedacht.

In juni dit jaar kwam uit een rapport van de GGD Kennemerland al naar voren dat in Beverwijk longkanker gemiddeld 25 procent vaker voorkomt dan het landelijk gemiddelde. Toen werd dat ten dele toegeschreven aan het rookgedrag van de inwoners.

Geschrokken

Voorzitter Thijs Merkx van het IKNL is geschrokken van deze cijfers, zo vertelt hij tegen EenVandaag. "Dan kijk ik in de spiegel en denk: hadden wij niet eerder aan de bel moeten trekken richting de bevolking en overheden? Hadden wij hier geen rol in kunnen hebben?"

Waarom longkanker veel meer dan gemiddeld voorkomt in die regio is niet duidelijk. De GGD gaf eerder aan dat het zowel aan het rookgedrag van mensen als aan de luchtkwaliteit kan liggen. "We weten in elk geval dat longkanker komt van roken, dat is een hele directe luchtvervuiling. En we weten ook dat indirecte luchtvervuiling een rol kan spelen. Maar daar zou eerst meer onderzoek naar moeten komen", zegt Merkx.

Toekomstplan

De provincie Noord-Holland komt op korte termijn met een toekomstplan voor een schoner Tata Steel. In dat plan staan maatregelen die ervoor moeten zorgen dat de omgeving van de fabriek beter wordt beschermd tegen uitstoot van schadelijke stoffen.

Afgelopen week werd bekend dat Tata Steel mogelijk wordt overgenomen door het Zweedse SSAB. Zij worden in Europa gezien als koploper op het gebied van 'schoon staal'. Dat nieuws viel goed in Wijk aan Zee.

NH Nieuws heeft Tata Steel om een reactie gevraagd.