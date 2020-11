IJmond NL V Voorzichtige vreugde in Wijk aan Zee: "overname Tata Steel gunstig voor milieu"

WIJK AAN ZEE - Het nieuws over de mogeljke overname van Tata Steel Nederland door het Zweedse SSAB is in Wijk aan Zee met voorzichtige vreugde ontvangen. De Dorpsraad van de badplaats, die veel overlast ondervindt van de staalfabriek, hoopt dat Tata Steel eenmaal in Zweedse handen een groenere weg inslaat.

"Zweden staan erom bekend dat ze gezondheid hoog in het vaandel hebben staan. Maar de vraag die we hebben is wat de beweegredenen van SSAB zijn om Tata over te nemen", aldus Linda Valent van de Dorpsraad. Wijk aan Zee. "Willen ze de vieze kant van het bedrijf waar we zoveel last van hebben of gaat het hun erom dat ze hun innovaties hier kunnen toepassen."

Quote "Overname van Tata Steel kan positief uitpakken voor het milieu in de regio, maar ze moeten wel nu beginnen met innoveren" Linda Valent, Dorpsraad Wijk aan Zee

Valent doelt met dat laatste op de veel schonere manier van staal maken waarmee SSAB naam maakt in de wereld. In de fabriek vlakbij Stockholm worden proeven gedaan met het maken van staal op basis van waterstof. "Deze manier van staal maken is ook voor deze regio de beste oplossing. Het kan dus positief uitpakken. Maar ze moeten niet te lang wachten. Er moeten keuzes worden gemaakt. Ze moeten nu beginnen."

