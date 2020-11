Zweden mikt op IJmuidense 'Hoogovens': spannende tijden breken aan voor staalarbeiders

IJMUIDEN - Er breken spannende tijden aan voor de werknemers van Tata Steel. Het Zweeds-Finse staalconcern SSAB maakt grote stappen om het bedrijf in IJmuiden in te lijven. Friso de Zeeuw, hoogleraar en voorzitter van Economisch Forum Holland, is positief over de ontwikkelingen.

NH Nieuws / Dennis Mantz

Al weken gonsde het van de geruchten over de mogelijke overname, maar gister werden de gesprekken door Tata Steel Nederland en SSAB ook officieel bevestigd. Werknemers Paul Kieftenbeld en Michel Kunnen, beiden lid van de ondernemingsraad, reageren verrast op het nieuws. "Ik zei nog tegen mijn collega gister: het lijkt wel stilte voor de storm", lacht Kieftenbeld. "En toen kwam dit bericht. Daarna stond de telefoon roodgloeiend en wilde iedereen weten wat er precies gaande was." Ook Michel Kunnen, medewerker bij de afdeling verpakkinsgstaal, moest even verzitten bij het horen van het nieuws. "De directeur, Hans van den Berg, heeft ons via een video-call uitleg gegeven. En ik denk dat een overname door de Zweden best positief kan uitpakken voor ons. Maar het is ook afwachten, zoveel goede ervaringen met fusies en overnames hebben we ook niet gehad", zo relativeerde hij direct. Tekst gaat verder onder de video.

Werknemers Tata maken zich op voor spannende tijd - NH Nieuws

Tata Steel Nederland is onderdeel van het verliesgevende Tata Steel Europe. Om het bedrijf in IJmuiden rijp te maken voor een overname zal het juridisch worden losgeknipt door het moederbedrijf, Tata Steel Limited in India. Een ontwikkeling die de werknemers omarmen. De winst die gemaakt werd in Nederland, zagen te vaak wegvloeien naar de noodlijdende Britse fabrieken. Friso de Zeeuw, hoogleraar en voorzitter van het Economisch Forum Holland boven Amsterdam, noemt de ontwikkelingen verrassend en tegelijkertijd ook positief. "Het is zeker dat het bedrijf wordt ontvlochten uit de spaghetti van Tata Steel. En dat opent de mogelijkheid dat er een andere aandeelhouder zich kan melden voor het bedrijf. Zoals dit Scandinavische bedrijf. We zullen wel moeten afwachten hoe zich dat ontwikkelt, want je weet niet wat het betekent voor de werkgelegenheid."

Quote "Deze wending hadden we echt niet zien aankomen, maar ik denk wel dat het voor de medewerkers positief kan zijn" Michel Kunnen, werknemer afdeling verpakkinsgstaal

Ook de vakbonden FNV Metaal en CNV Vakmensen reageren 'voorzichtg positief' op het nieuws. Bekijk hier de reacties van de vakbondsbestuurders Roel Berghuis (FNV) en Peter Boëseken (CNV).

Vakbonden reageren 'voorzichtig positief' - NH Nieuws

Tata Steel Nederland wilde vandaag niet voor camera reageren.