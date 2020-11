Overname Tata Steel IJmuiden door Scandinavisch concern in stroomversnelling

Dat laat Tata Steel weten in een persbericht. Ook SSAB bevestigt dat er gesprekken worden gevoerd, maar benadrukt dat er nog geen beslissing is genomen. Over eventuele bedragen is nog niets bekendgemaakt.

Volgens Tata Steel zal 'het proces zal naar de volgende fase gaan'. Geruchten over de overname door het Zweeds-Finse bedrijf gingen al langer, maar waren tot dusdver nog niet bevestigd.

Overleg in India

Het nieuws komt op vrijwel hetzelfde moment als het bericht dat in India wordt vergaderd over de toekomst van de fabriek in IJmuiden. Moederconcern Tata zit met de verliesgevende Europese tak in de maag, mede door het teruglopen van de vraag naar staal.

Hoewel het grootste aandeel van dit verlies valt te herleiden naar Tata Steel UK, dook ook de IJmuidense tak met een verlies van 116 miljoen euro voor het eerst sinds jaren in de rode cijfers. Deze resultaten dateren van voor de coronapandemie, wat betekent dat de resultaten van volgend boekjaar nog roder van kleur zullen zijn.

Geruchten-moe

Geruchten over een mogelijke overname van de vestiging in IJmuiden gaan al langer. Onder personeel werden de geruchten toen nog enigszins lachend afgedaan. "Aan de ene kant zijn ze 'geruchten-moe' en vragen ze zich grappend af 'of ze nu Zweeds moeten leren',", reageerde vakbondsbestuurder Roel Berghuis van het FNV destijds.

Tata Steel IJmuiden is onderdeel van Tata Steel Europe, met dus ook een vestiging in Engeland. De overname van SSAB gaat alleen over de vestiging in IJmuiden.