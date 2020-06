Kamervragen over eventueel verband Tata Steel en longkanker in IJmond

IJMOND - SP-Kamerlid Cem Laçin wil van staatssecretaris Stientje van Veldhoven weten hoe het kan dat er in de IJmond boven gemiddeld veel long- en asbestkanker gevallen zijn. Het eventuele verband met de uitstoot van Tata Steel is daarbij leidend in de Kamervragen van het Tweede Kamerlid.