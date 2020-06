Nog steeds meer kanker in IJmond en regio Haarlem, verband luchtvervuiling en strandbezoek vermoed

IJMUIDEN - Wie in de IJmond of de regio Haarlem woont, loopt nog altijd een groter risico om kanker te krijgen. Dat concludeert de GGD Kennemerland op basis van decennialang onderzoek. Oorzakelijke verbanden worden in het onderzoek niet gelegd, maar de GGD vermoedt een verband met luchtverontreiniging en frequent strandbezoek.

Het aantal patiënten dat met kanker wordt gediagnosticeerd ligt in de gehele GGD-regio Kennemerland ongeveer vijf procent hoger dan het Nederlandse gemiddelde. Een deel van die extra kankergevallen zijn long- en huidkanker.

Longkanker in Beverwijk

Net als in de periode 1989-2003 blijkt dat in de periode 2004-2018 in de IJmond vooral in Beverwijk relatief veel mensen longkanker hebben gekregen. In die gemeente komt de ziekte bij zowel mannen als vrouwen 25 procent vaker voor dan gemiddeld in Nederland.

Dat betekent dat er jaarlijks in Beverwijk zeven mensen meer longkanker krijgen dan op basis van het landelijk gemiddelde zou mogen worden verwacht. Omdat in de rest van de GGD-regio Kennemerland het aantal verwachte longkankerpatiënten iets onder het gemiddelde ligt, komt het percentage voor de regio rond het landelijk gemiddelde uit.

Hoewel er in het onderzoeksrapport geen oorzakelijke verbanden worden gelegd, oppert de GGD wel een aantal mogelijke oorzaken. Zo hebben Beverwijkers in het verleden meer gerookt dan de gemiddelde Nederlander, waarvoor ze nu de prijs betalen.

Luchtverontreiniging

"Ook is bekend dat luchtverontreiniging met fijnstof in het verleden in de IJmond hoger was dan gemiddeld in Nederland", schrijft de GGD. Dit maakt het aannemelijk dat deze risicofactor ook in het verleden een rol heeft gespeeld bij de verhoogde incidentie van longkanker in Beverwijk."

De dorpsraad van Wijk aan Zee, het kustdorp dat aan het terrein van staalconcert Tata Steel grenst, is stelliger. "Roken is geen aannemelijke verklaring voor deze verhoging", aldus de raad in een persbericht. Ze is ervan overtuigd dat de uitstoot van Tata een rol speelt. De raad wijst op onderzoek waaruit blijkt dat Heemskerkers en Velsenaren respectievelijk op z'n minst evenveel roken als Beverwijkers, maar wel minder vaak longkanker krijgen.