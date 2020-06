'Groter aantal mensen met longkanker in Beverwijk niet direct linken aan Tata Steel'

BEVERWIJK - Het aantal mensen met longkanker in Beverwijk is fors hoger dan in andere gemeenten, bleek vandaag uit een onderzoek van de GGD Kennemerland. Vingers wezen meteen naar Tata Steel. NH Nieuws vraagt longarts Pauline Dekker en de GGD om verduidelijking.

Het gepubliceerde rapport gaat over het ontstaan van nieuwe gevallen van vijf kankervormen tussen 2004 en 2018. Net als in de periode 1989-2003 blijkt dat in de laatste periode in de IJmond vooral in Beverwijk longkanker bij zowel mannen als vrouwen 25 procent vaker voor komt dan gemiddeld in Nederland.

Dat betekent dat in Beverwijk zeven mensen per jaar méér longkanker krijgen dan in andere Nederlandse gemeenten. "We zagen een trend", licht GGD-arts Rinske Keuken toe aan NH Nieuws.

De cijfers over mensen met kanker zijn aangevraagd bij het Integraal Kankercentrum Nederland, maar zeggen niets over de oorzaak van de longkanker. Keuken: "De oorzaak van longkanker kan teruggaan tot twintig jaren daarvoor en kan meerdere factoren hebben, zoals vergrijzing en roken."

Dorpsraad

De dorpsraad van Wijk aan Zee denkt bijna zeker te weten dat die vergrote kans op kanker te maken heeft met Tata Steel. "Omdat de wind meestal uit het zuidwesten komt, is luchtvervuiling door de staalfabriek de meest waarschijnlijke verklaring. Heemskerk ligt verder weg van Tata en heeft er daarom daar minder last van", zeiden zij eerder vandaag tegen NH Nieuws.

Zo simpel ligt het alleen niet. Pauline Dekker, longarts in het Rode Kruis Ziekenhuis, legt uit: "Als iemand longkanker heeft, kan je niet zien wat daarvan de oorzaak is, dus dan zou je twintig tot dertig jaar terug moeten onderzoeken en bijvoorbeeld kijken wat mensen met longkanker deden."

Beverwijk, rookgemeente

De GGD heeft risicofactoren voor het optreden van longkanker wel in beeld: werkgerelateerde blootstelling aan stoffen zoals zware metalen en asbest en luchtverontreiniging in de leef- en werkomgeving kan (blijvende) gezondheidsklachten veroorzaken en uiteindelijk ook longkanker. Maar in veruit de meeste gevallen van longkanker is (mee)roken de boosdoener

En dit is in Beverwijk nou juist de factor die het vinden van de oorzaak van het grotere aantal mensen met longkanker bemoeilijkt, aldus Dekker. "Het aantal rokers is namelijk in deze gemeente ook veel hoger dan elders." De arts voert al jaren een strijd tegen rookverslaving en deed al eens aangifte tegen de tabaksindustrie.

De GGD laat weten dat roken in de laatste decennia meer voorkomt bij bevolkingsgroepen met een lagere opleiding - lage sociaal-economische status - en Beverwijk naar verhouding meer bevolkingsgroepen heeft met die status.

Maar Dekker sluit niet per se uit dat Tata Steel iets te maken heeft met het grotere aantal mensen met longkanker, 'alleen het aantonen kan op dit moment gewoon niet'. "Je zou dan vanaf nu het aantal rokers in Beverwijk gelijk moeten trekken met andere gemeenten en dan kan je over 20 tot 30 jaar zien of er nog steeds een hoger aantal mensen is met longkanker."