Justitie gaat Tata Steel vervolgen vanwege grafietregens

De krant schrijft dat het OM het bedrijf verdenkt van het overtreden van de milieuvergunning. Daarin staat dat het stof van het terrein niet verder dan twee meter omhoog verspreid mag worden. Tegenover de krant laat een woordvoerder van Justitie weten dat "het bedrijf zou hebben verzuimd de bron vochtig en schoon te houden ter voorkoming van de stofverspreiding."

De grafietregens zorgden vooral in Wijk aan Zee voor veel overlast, waar de stofdeeltjes vanuit het bedrijventerrein neerdwarrelden in het dorp. Dat kwam door het zogenoemde rozaslak, een restproduct dat vrijkomt bij de productie van staal.

Schadelijk

Het RIVM liet de grafietregens vorig jaar onderzoeken. Daaruit bleek dat er zware metalen gevonden waren in de stofwolken, die schadelijk kunnen zijn voor buitenspelende kinderen.

Inmiddels heeft Tata Steel een hal gebouwd om de grafietregens in te dammen. De hal is sinds een paar maanden in gebruik en moet volgens het bedrijf zorgen dat de grafietregens van de rozaslak tot het verleden behoren. Het leeuwendeel van de slak, zoals de converterslak, wordt overigens nog in de open lucht verwerkt.