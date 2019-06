RIVM: Zware metalen in grafietregens Tata Steel, risico's voor buitenspelende kinderen

WIJK AAN ZEE - Er blijken zware metalen in de grafietregens van Tata Steel bij Wijk aan Zee te zitten. Dit stelt het RIVM in een zojuist gepubliceerd onderzoek.

Vooral bij kinderen die buitenspelen zijn er zorgen over de gezondheid. Zij kunnen het grafiet binnenkrijgen via hand-mondcontact.

Neurologische stoornissen

"Voor de metalen lood, mangaan en vanadium is de geschatte blootstelling voor jonge kinderen zodanig dat dit ongewenst is voor de gezondheid", stelt het RIVM in het rapport. "Omdat mensen in hun dagelijks leven al blootgesteld worden aan zware metalen is het wenselijk om extra blootstelling zoveel mogelijk te beperken. Vooral voor lood."

Volgens het onderzoek kan herhaaldelijke blootstelling aan lood uit grafietregens 'neurologische ontwikkelingsstoornissen' veroorzaken bij kinderen. Het onderzoeksinstituut heeft een speciale pagina geopend voor vragen over de grafietregens.

Focus op kinderen

In het onderzoek zijn niet de gezondheidsrisico's meegenomen als gevolg van het inademen of eten van grafiet. "Dit is gedaan voor jonge kinderen die buiten spelen, uitgaande van een scenario van kortdurende incidentele blootstelling op één dag en een scenario van langdurende herhaalde blootstelling gedurende drie jaar."

Tata Steel laat weten direct extra maatregelen te nemen om de grafietregens verder terug te dringen. De maatregelen maken het gieten van vloeibaar slak - waarbij het meeste grafiet vrijkomt - overbodig, meldt Tata Steel. "Tata Steel realiseert zich dat de bevindingen van een nieuw RIVM-rapport tot vragen van omwonenden leiden", aldus het bedrijf.

Lees ook: Gezondheidsrisico's grafietregens Tata Steel voor de zomer op papier

Met de extra maatregelen 'minimaliseert' Tata Steel naar eigen zeggen de kans dat er de komende tijd nog grafiet 'vrijkomt in de omgeving', zo meldt het bedrijf. Eerder dit jaar begon het bedrijf met de bouw van een hal die moet voorkomen dat het zich in de atmosfeer vespreidt en boven de dorpskernen rond het bedrijf neerdwarrelt.

Grafiethal

De bouw van die hal wordt voortgezet, maar omdat de verwachte oplevering nog een klein jaar op zich laat wachten, kondigt Tata Steel nu extra maatregelen aan. Zo krijgen de slakkenpannen 'minimaal de koeltijd die nodig is om vloeibaar gieten te voorkomen', wordt de hoeveelheid slak per pan beperkt en zal er meer zwavel worden gebruikt om de vorming van grafiet te ondrukken.