Effecten van milieumaatregelen Tata Steel 'over een paar jaar' merkbaar

IJMUIDEN - Tata Steel-directeur Hans van den Berg denkt dat bewoners van Wijk aan Zee en andere IJmond-gemeenten 'over een paar jaar' de effecten zullen merken van de milieumaatregelen die de staalfabriek neemt. Het bedrijf maakte vanochtend bekend 300 miljoen euro te investeren in maatregelen die tot een schonere lucht moeten leiden. De omgeving klaagt al jaren over stank- en stofoverlast. In de IJmond komt longkanker vaker voor dan gemiddeld in Nederland.

Van den Berg: "We praten hier over heel grote projecten en voordat je begint, moet je eerst een vergunningstraject doorlopen. Daarna moet engineering plaatsvinden voordat we tot de bouw kunnen overgaan. Dus zal het een paar jaar duren, maar op één ding kunnen de mensen rekenen: we gaan er onmiddellijk mee aan de slag."

Tata besteedt 150 miljoen euro aan een zogeheten Denox-installatie bij de pelletfabriek. Daardoor moet de uitstoot van stikstof afnemen. Ook zal het een gunstig effect hebben op emissie van fijnstof en zware metalen. Bovendien krjgt één van de kooksfabrieken een betere afdichting. Ook zal een verbeterde afzuigtechniek worden toegepast. Kosten: 50 miljoen.

Quote "Kooksfabriek 2 is de grote boosdoener, als het gaat om gezondheidsproblematiek staat die echt op één" Hans Dellevoet, dorpsraad Wijk aan Zee

De Dorpsraad Wijk aan Zee, die al jaren met de staalfabriek in de clinch ligt over het milieu, zegt te betreuren dat de kooksfabriek 2 niet radicaler wordt aangepakt. "Kooksfabriek 2 is de grote boosdoener als het gaat om gezondheid. De stank, de uitstoot van PAK's en benzeen. En nu blijkt dat ze deze fabriek toch weer gaan oplappen. Ze houden ons al jaren aan het lijntje. We willen nu eindelijk wel eens resultaat zien. Dus óf weg met die fabriek, óf goed opknappen. Maar geen lapmiddeltjes." Zweden Tata Steel IJmuiden voert gesprekken met het Fins-Zweedse SSAB over een mogelijke overname. In Luleå, in het noorden van Zweden, draait SSAB proef met het maken van 'groen' staal op basis van waterstof. Tata Steel zegt dat de investeringen los staan van die gesprekken. "We zijn al langere tijd bezig met milieumaatregelen", aldus Hans van den Berg, "dit heeft niks te maken met eventuele onderhandelingen."

Op straat in Wijk aan Zee wordt wisselend gereageerd op de plannen van Tata Steel.

