Advocaat bereidt claim voor tegen Tata Steel wegens gezondheidsschade

De Jong is de welgestelde eigenaar van landgoed Schapenduinen in Bloemendaal, die zich al jaren hard maakt voor compensatie van Tata aan omwonenden. Nu wil hij Tata dan ook schuldig stellen op twee vlakken, zegt zijn advocaat tegen NH Nieuws. "Op het vlak van mens en milieu: mensen van vlees en bloed die er last van hebben en het milieu in de omgeving dat er last van heeft."

Voor de mensen die menen gezondheidsschade te hebben opgelopen door de fabriek, willen ze een schadevergoeding gaan eisen. Maar ook andere mogelijkheden liggen nog open, zegt Bohmer. "We onderzoeken meerdere opties. We willen een schadevergoeding voor de slachtoffers. Aan de andere kant willen we ook kijken of we iets kunnen formuleren voor het milieu. Je kan geld vragen, maar ook kijken naar geboden of verboden."