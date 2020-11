IJmond NL V Beverwijkers laconiek over kankercijfers: "Kerngezonde opa onder de rook van Tata"

BEVERWIJK - Beverwijkers reageren tamelijk laconiek op het onderzoek waaruit blijkt dat in hun stad twee keer zoveel longkanker voorkomt als de GGD onlangs naar buiten bracht. Een jongen op een bankje reageert: "Mijn opa woont onder de rook van Tata Steel en is 83. Hij is kerngezond."

Het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) heeft op verzoek van het televisieprogramma EenVandaag op postcodeniveau laten uitzoeken hoe het met de cijfers zit. Dat blijkt ernstiger dan gedacht: in postcodegebied 1941, het centrum van Beverwijk, komt longkanker 51 procent vaker voor dan het landelijk gemiddelde. De provincie presenteerde vandaag een meerjarenplan rondom Tata Steel. Daarin staat onder andere dat er beter in beeld gebracht moet worden welke stoffen voorkomen in de IJmond en in hoeverre deze ongezond zijn en moeten de vergunningen aangescherpt worden.

Ondanks die maatregelen reageren Beverwijkers laconiek op de cijfers van het Kankercentrum: "Als ik vroeger wel eens het bedrijfsblad las, zag je artikelen over oud-Hoogovens-arbeiders die de 90 ver gepasseerd waren", zegt een man die voor de deur van de drogist op zijn vrouw staat te wachten. "Ik heb niemand in mijn familie die longkanker heeft of er aan is overleden", zegt een man in Breestraat. "Luchtvervuiling komt heus niet alleen door Tata Steel hoor. Wat denk je van vliegtuigen en het autoverkeer?" Een jongen op een bankje zegt dat de IJmond ook veel te danken heeft aan de staalfabriek. "Daar danken we aan dat we een mooie stad hebben. Ach, volgens mij valt het allemaal wel mee."

Reactie GGD Kennemerland "Voor onze rapportage die in juni is uitgekomen hebben wij gebruik gemaakt van gegevens van het IKNL. Wij gebruiken gegevens die gespecificeerd zijn op gemeenteniveau. EenVandaag heeft de gegevens opgevraagd op postcodeniveau, dus op meer gedetailleerd niveau. Die informatie heeft het IKNL geleverd. De informatie die het IKNL aan GGD Kennemerland en EenVandaag heeft gegeven, komt uit het hetzelfde bestand. Het enige verschil is dat wij als GGD de gegevens presenteren op gemeenteniveau en EenVandaag doet dat op postcode(niveau). Het is dus niét zo dat zich nu ineens veel meer gevallen van longkanker hebben voorgedaan in Beverwijk. Wat je wel ziet, is dat er verschillen zijn op postcodegebied, maar die verschillen zijn statistisch gezien op een dergelijk gedetailleerd niveau heel moeilijk te verklaren. De suggestie die wordt gewekt alsof de GGD informatie achter zou houden over het voorkomen van longkanker is dus niet correct. Immers, de getallen die zowel wij als GGD, als Een Vandaag presenteerden, komen uit hetzelfde bronbestand van het IKNL."