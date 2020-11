Provincie presenteert meerjarenplan voor Tata Steel: meer aandacht voor gezondheid

IJMUIDEN - De provincie, gemeentes in de IJmond en Tata Steel zelf hebben afspraken gemaakt over het verduurzamen van de staalproductie en het toegankelijker maken van cijfers over de gezondheidsimpact van de staalgigant. Zo opent de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied een loket in Wijk aan Zee, waardoor scherper toezicht kan worden gehouden op de meest vervuilende fabrieken van Tata Steel. Dat valt te lezen in het Programma Tata Steel 2020-2050.

Naar verwachting zullen de eerste cijfers begin 2021 op deze manier gepresenteerd worden. Ook wordt een van de meetstations, die nu in beheer is van Tata Steel zelf, overgenomen door de provincie.

In het plan valt te lezen dat er de komende tijd wordt ingezet op het inzichtelijk maken van de cijfers die worden gepubliceerd over gezondheidsgevolgen en uitstoot van Tata Steel. Ook zullen de cijfers worden geduid door de gezamenlijke overheden en niet door alle partijen los van elkaar.

Het plan , dat vandaag wordt gepresenteerd, bestaat uit vier 'sporen'. Zo moet er beter in beeld gebracht worden welke stoffen voorkomen in de IJmond en in hoeverre deze ongezond zijn, moeten de vergunningen aangescherpt worden, moet de focus komen te liggen op duurzame en gezondere staalproductie en wordt er ingezet op betere samenwerking, omgeving en communicatie.

Een ander belangrijk deel van het plan dat op korte termijn zal worden uitgevoerd is het verscherpen van het toezicht op Tata Steel. Dit gebeurt om te zorgen dat Tata Steel zich aan de gestelde vergunningen houdt. Er komt de komende tijd meer toezicht op de fabrieken van Tata Steel met de meeste invloed op gezondheid en veiligheid. Daar komen extra inspecteurs die waar mogelijk handhaven.

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied opent een loket in Wijk aan Zee, waar vanuit waar meer toezicht kan worden gehouden en waardoor sneller kan worden gereageerd op klachten.

Duurzamer

De uiteindelijke doelstelling van het programma is zorgen dat Tata Steel op een gezondere en duurzamere manier staal gaat produceren. Daarvoor gaan de betrokken partijen om tafel met Tata Steel over de investeringen die in de toekomst gedaan gaan worden.

Daarnaast gaan de partijen om tafel met zowel Brussel als Den Haag om landelijk en Europees beleid te veranderen.

Kankeronderzoek en overname

Het plan van de provincie komt een dag nadat het programma EenVandaag meldde dat het aantal longkankergevallen in de IJmond hoger ligt dan gedacht. Uit een eerder GGD-onderzoek kwam al naar voren dat kanker in de IJmond soms wel 25% hoger ligt dan gemiddeld, maar dat blijkt nu in bepaalde postcodegebieden 50% hoger te zijn.

Tegelijkertijd gloort er ook hoop op schoner staal voor de IJmonders. Tata Steel is in onderhandeling over een overname door het Zweedse concern SSAB. Zij worden gezien als koploper in schoon staal.