Geen vertrouwen in 'papieren tijger' provincie tegen overlast Tata Steel

Wijk aan Zeeër Ton Mars zette zich als bestuurslid van de Dorpsraad Wijk aan Zee tussen 1997 en 2015 in om de leefbaarheid in zijn dorp te verbeteren. Volgens Mars houdt niemand een loket met goede koffie tegen, maar hunkert het dorp vooral naar een 'sterke overheid'. Die een overlastgevende fabriek - in spreekwoordelijke zin - bij de keel kan grijpen als het zwarte regens laat ontsnappen. "Geen onderzoeken meer. Het gaat anders maar door, het houdt nooit op."

Het plan , dat vorige week werd gepresenteerd, bestaat uit vier 'sporen'. Zo moet onder meer in kaart worden gebracht welke zorgwekkende stoffen voorkomen in de IJmond en wat de gevolgen hiervan zijn. Ook heeft de provincie de intentie om de vergunningen aan te scherpen en opent de Omgevinsgdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) een loket in het dorp om klachten te kunnen melden.

Valent geeft als voorbeeld de Kooks- Gasfabriek 2 op het terrein, die volgens het programma na 2035 op de planning staat om te sluiten. "Dat is zo'n gedateerde fabriek met dagelijks uitstoot van kankerverwekkende stoffen, daar maken we ons grote zorgen over. We eisen dat deze fabriek binnen twee jaar sluit. Dit kan echt niet meer."

"Dit is een onacceptabel plan", zo stelt bestuurslid van de Dorpsraad, Linda Valent. "Tata Steel kan gewoon verder met de uitstoot waar het is gebleven en de bewoners zijn daar de dupe van."

Op de vraag of dat een kwestie is van de lange adem, antwoordt hij bevestigend. "Het lastige is met dit soort onderzoeken en maatregelen; je zal dat eerst moeten doorvoeren voordat je de effecten gaat merken."

Gedeputeerde Jeroen Olthof stelt geen noodgreep in handen te hebben om direct in te grijpen als Tata Steel zich niet aan de regels houdt. "Dan moet je ook kijken naar de bevoegdheden. Ik kan daar niet naartoe rijden en de deur dichtdoen. Wat we wel kunnen doen is zorgen dat we op basis van handhaving, toezicht en vergunningen zorgen dat Tata Steel zich aan de regels houdt. En daardoor ook kunnen zorgen dat de omgeving gezonder wordt."

Complimenten van Tata Steel

Hans van den Berg, directeur van Tata Steel Nederland, heeft op 20 november zijn complimenten overgebracht aan de gedeputeerde van de Provincie Noord-Holland en IJmondgemeenten over het programma Tata Steel 2020-2050. Zo blijkt uit een brief in handen van NH Nieuws. In zijn brief gericht aan Jeroen Olthof schrijft hij: "Het programma laat een gezonde balans zien tussen economie enerzijds en een gezondere leefomgeving anderzijds."

Van den Berg plaatst in zijn brief ook 'kritische kanttekening' over onder meer het toezicht. "In het uitvoeringsprogramma van de Omgevinsgdienst heb ik vragen over de uitvoering van handhaving wat betreft het streven naar de WHO waarden, innovatie in toezicht - zoals camera's - het betrekken van inwoners via een opiniepanel en het loket in Wijk aan Zee."

De directeur zegt op korte termijn daarover met de gedeputeerde in gesprek te willen en kijkt positief vooruit. "Op deze wijze heb ik met het programma Tata Steel 2020-2050 er alle vertrouwen in dat stappen worden gezet in de goede richting voor een regio met nieuw elan en hernieuwde trots."