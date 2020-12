Tata Steel investeert 300 miljoen extra in aanpak milieu-overlast

IJMUIDEN - Tata Steel gaat 300 miljoen euro investeren in de aanpak van milieu-overlast. Dat maakt de staalfabriek dinsdagochtend bekend in een persbericht. Er is een maatregelenpakket samengesteld dat onder de naam Rooadmap+ met onmiddellijke ingang wordt uitgevoerd, aldus het staalconcern.