IJmonders eensgezind over RIVM-rapport Tata Steel: "Er moet een diepgaand onderzoek komen"

WIJK AAN ZEE - Bewoners van de IJmond roepen op meer onderzoek te doen naar de grafietregens afkomstig van Tata Steel. Dat werd duidelijk tijdens de bijeenkomst in Wijk aan Zee over het RIVM-rapport dat in begin juni werd gepubliceerd. "Voor deze zaak is heel lang en diepgaand onderzoek nodig."

Dat is de conclusie van een bezorgde burger na de uitleg van RIVM-onderzoeker Joke Herremans over de grafietregens die met enige regelmatig boven de gemeentes in de IJmond dwarrelen. "Het kan niet zo zijn dat dit na één onderzoek afgedaan wordt." Het advies van het RIVM werd met luid applaus bijgestaan door de rest van het publiek.

Lees ook: Tata Steel: 'RIVM-onderzoek naar grafietregens onvolledig, onrust is voorbarig'

In de bijeenkomst legde het RIVM het onderzoek naar de gevonden lood in de grafietregens uit. Herremans sprak genuanceerde woorden over de uitkomst. Het instituut vergelijkt de situatie in Wijk aan Zee met een stoplicht. "Groen voor niets aan de hand, rood voor grote problemen. Het begint nu oranje te worden", aldus Joke Herremans van het RIVM.

Rapport

In het onderzoek dat op 4 juni werd gepubliceerd werd duidelijk dat er lood, mangaan en vanadium in de regens aanwezig is en dat het schadelijk kan zijn voor de gezondheid van buitenspelende kinderen. Volgens het onderzoek kan herhaaldelijke blootstelling aan lood uit grafietregens 'neurologische ontwikkelingsstoornissen' veroorzaken bij kinderen. Het onderzoeksinstituut heeft een speciale pagina geopend voor vragen over de grafietregens.

Lees ook: Vijf vragen en antwoorden over de grafiet-bijeenkomst van vanavond in Wijk aan Zee

Toch houdt het RIVM hier vanavond in de toelichting een slag om de arm. "Het is schadelijker om je kind binnen te houden dan het niet te laten buitenspelen", legt Herremans uit. "Het blijft dan wel van belang om je handen te wassen en alles goed schoon te houden."

Meer onderzoek

Ondanks de op het oog geruststellende uitleg van het RIVM lijken de bewoners er niet gerust op. "Er is geen onderzoek gedaan naar het inademen. Maar is dat niet het allerbelangrijkste om uit te zoeken?", is de verbaasde reactie van een vrouw in de zaal. Ze eist diepgaand vervolgonderzoek bij het onderzoeksinstituut.

Lees ook: Terugkijken: Bewonersbijeenkomst RIVM-rapport schadelijke grafietregens Tata Steel

Een andere belangstellende vindt een onderzoek naar één grafietregen niet groot genoeg. "Waarschijnlijk was het nog een milde ook. Moeten er niet meerdere grafietregens gemeten worden?", aldus de vraag van de man.

Fase twee

Het RIVM reageerde ontwijkend op de vragen en zegt de opmerkingen en vragen mee te nemen in de beslissing of er een tweede fase in het onderzoek moet komen. Daar wordt in de loop van de zomer een advies over gegeven bij de provincie. Er is volgens Herremans nog niets over duidelijk.

Na afloop van de vergadering mochten de aanwezigen hun vragen stellen bij het RIVM en de GGD.