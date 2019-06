Tata Steel: 'RIVM-onderzoek naar grafietregens onvolledig, onrust is voorbarig'

WIJK AAN ZEE - Volgens Tata Steel is het RIVM-rapport van begin deze maand over de grafietregens in Wijk aan Zee onvolledig. Dat stelt het staalbedrijf in een brief aan alle medewerkers.

In het rapport van het RIVM staat onder meer dat de grafietregens van Tata Steel schadelijk kunnen zijn voor buitenspelende kinderen. Dit komt omdat er in een monster zware metalen zoals lood werden gevonden.

Maar Tata Steel stelt nu dat het RIVM niet goed heeft gekeken naar de effecten van de stoffen in het menselijk lichaam. "Wij kunnen dus concluderen dat de onrust die begin juni is ontstaan onder onze medewerkers voorbarig is geweest", aldus de directie van Tata Steel.

Live-uitzending

De timing van de brief is opvallend. Uitgerekend op dit moment is er een bewonersbijeenkomst van het RIVM in Wijk aan Zee. Het onderzoeksinstituut stelt hier wel degelijk gedegen onderzoek te hebben gedaan.

Wel sprak het RIVM vanavond enige nuancerende woorden. Het instituut vergelijkt de situatie in Wijk aan Zee met een stoplicht. "Groen voor niets aan de hand, rood voor grote problemen. Het begint nu oranje te worden", aldus Joke Herremans van het RIVM.

Het RIVM zei aan het einde van de live uitzending van NH Nieuws bij de bewonersbijeenkomst later nog met een reactie te komen op de brief van Tata Steel. Hierin zal volgens Herremans een betere uitleg staan over de effecten van de stoffen in het menselijk lichaam.

Worst case

Het RIVM is tijdens het onderzoek uitgegaan van een 'worst case'-scenario en heeft bij het nemen van de monsters de hoogste waarden genomen. Tata Steel concludeert hieruit dat "de feitelijke situatie genuanceerder is".