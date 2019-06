Vijf vragen en antwoorden over de grafiet-bijeenkomst van vanavond in Wijk aan Zee

WIJK AAN ZEE - Bewoners van Wijk aan Zee komen vanavond in dorpshuis De Moriaan bijeen om zich te laten informeren over de gevolgen van de grafietregens van Tata Steel op hun gezondheid. Vertegenwoordigers van het RIVM, de GGD en de provincie zijn vanavond aan zet, NH Nieuws blikt nu alvast vooruit.

Bijeenkomst live bij NH Nieuws

NH Nieuws zendt de bijeenkomst live uit op app, site en televisie. We beginnen om 18.45 uur.

IJmond-verslaggever Fred Segaar volgt de problemen rond de grafietregens al lange tijd op de voet, en laat zijn licht over de bijeenkomst van vanavond schijnen.

Waarom wordt deze bijeenkomst gehouden?

"Deze bijeenkomst wordt georganiseerd door de provincie, om vragen te beantwoorden over het op 4 juni gepubliceerde RIVM-rapport en zorgen van bewoners weg te nemen."

Wat staat er op het programma?

"De avond wordt om 18.45 uur afgetrapt met een plenair deel. Welke partijen tijdens dat deel aan het woord komen, is niet bekend."

Lees ook: VIDEO: Emoties lopen hoog op tijdens bewonersbijeenkomst Tata Steel

"Daarna volgen - mede op verzoek van een bevolking - deelsessies, waarin de aanwezige partijen met kleine groepen in gesprek gaan. Dat wordt gedaan omdat veel mensen vragen hebben die misschien wel voor hen, maar niet voor de hele bevolking relevant zijn."

Wat zijn de voornaamste zorgen?

Uit het RIVM-rapport bleek dat de uitstoot van Tata Steel en zusterbedrijf Harsco die geregeld in Wijk aan Zee neerdwarrelt behalve grafiet ook andere zware metalen bevat, waaronder vanadium en zink."

Lees ook: RIVM: Zware metalen in grafietregens Tata Steel, risico's voor buitenspelende kinderen

"Ik denk dat bewoners zullen vragen of ze hun kinderen nog kunnen laten buitenspelen, of ze ergens anders moeten gaan wonen, en of ze er goed aan doen een mondkapje te dragen."

Gaat deze bijeenkomst iets veranderen?

"Dat denk ik niet, want daar moet Tata Steel voor zorgen. De provincie biedt burgers een luisterend oor, maar ik verwacht niet dat de bevolking van Wijk aan Zee na vanavond gerustgesteld zal zijn. Misschien schrikken ze zich wel rot door wat het RIVM te zeggen heeft."

Is Tata Steel ook aanwezig?

"De veroorzaker van de grafietregens is niet bij de bijeenkomst betrokken, terwijl ik verwacht dat veel aanwezigen juist veel vragen voor het bedrijf zullen hebben."